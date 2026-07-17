Pościg i wypadek z udziałem radiowozu. Policjant trafił do szpitala

RMF24

Groźny wypadek z udziałem policyjnego radiowozu miał miejsce na ul. Wawelskiej w Warszawie. Jak dowiedział się reporter RMF FM Jakub Rybski, jeden z mundurowych trafił do szpitala.

Jak informuje reporter RMF FM Jakub Rybski, w stolicy na ul. Wawelskiej doszło do zderzenia osobówki z pojazdem należącym do policji. 31-letni kierowca Toyoty początkowo nie zatrzymał się do kontroli i zaczął uciekać. Po krótkim pościgu, mężczyzna zderzył się z radiowozem.

W efekcie ranny został jeden z funkcjonariuszy. Policjant po wypadku trafił do szpitala – dowiedział się dziennikarz RMF FM.

Jak się okazało, kierowca Toyoty był trzeźwy i miał uprawnienia do kierowania pojazdami. Zostanie jeszcze przebadany na obecność narkotyków we krwi.

Na stołecznych drogach trzeba liczyć się z utrudnieniami na ul. Wawelskiej w kierunku Al. Jerozolimskich. Zablokowany został buspas.