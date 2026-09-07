Poranny karambol na obwodnicy Warszawy. Przez S2 przebiegały dziki

RMF24

Pięć samochodów osobowych zderzyło się na drodze ekspresowej S2 w Warszawie, na wysokości dzielnicy Wawer. Nikomu nic się nie stało. Z relacji kierowców wynika, że do zdarzenia doszło, gdy przez drogę przechodziły dziki.

Poranne problemy kierowców jadących obwodnicą Warszawy. Na S2 na wysokości Wawra zderzyło się aż pięć samochodów - informuje dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Rozbite auta zablokowały jednak jeden pas w kierunku Ursynowa i utworzył się kilkukilometrowy korek.

Z relacji kierowców, z którymi rozmawiał reporter tvnwarszawa.pl wynika, że do kolizji doszło, gdy przez trasę przechodziły dziki. Wtedy kierowcy zaczęli gwałtownie hamować.