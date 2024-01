Prawie 3 kilogramy narkotyków o czarnorynkowej wartości 150 tys. złotych przejęli policjanci z Grodziska Mazowieckiego. Na trzy miesiące trafił do aresztu 27-latek podejrzany o ich wprowadzanie do obrotu.

Przejęte narkotyki / Policja Grodzisk Mazowiecki / Policja

W jednym z bloków w Grodzisku ktoś miał hałasować na klatce schodowej. Policjanci zastali w piwnicy dwóch mężczyzn. Podejrzewali, że mogli oni zażywać wcześniej narkotyki. 27-latek miała przy sobie kilka torebek z różnymi substancjami.

Kryminalni ustalili, gdzie mieszka mężczyzna i po sforsowaniu zamka w drzwiach pokoju, znaleźli wewnątrz plastikową beczkę pełną zamkniętych hermetycznie opakowań z środkami odurzającymi - informuje oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim asp. sztab. Katarzyna Zych.

Były to prawie 3 kilogramy narkotyków: amfetamina, metaamfetamina, mefedron, haszysz, marihuana i ponad 1500 sztuk tabletek extasy.

W prokuraturze 27-latek usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych oraz przygotowania do wprowadzenia ich do nielegalnego obrotu. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. Sąd zastosował wobec mężczyzny trzymiesięczny tymczasowy areszt