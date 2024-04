Na trzy miesiące do aresztu trafiło dwóch mężczyzn podejrzanych o posiadanie znacznych ilości narkotyków. Tak zdecydował sąd w Radomiu. Policjanci udaremnili im wprowadzenie do obrotu 16,5 kg kokainy i heroiny o czarnorynkowej wartości ok. 6 mln zł - poinformowała w czwartek mazowiecka policja.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Do zatrzymania mężczyzn w wieku 41 i 46 lat doszło w ubiegłym tygodniu w jednym z budynków w Radomiu. "Policjanci nakryli ich, gdy rozdrabniali i pakowali narkotyki, które następnie miały być wprowadzone do obrotu" – przekazała rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu podinsp. Katarzyna Kucharska. W jednym z pomieszczeń policjanci znaleźli prasę hydrauliczną, mikser, zgrzewarkę oraz 10 sprasowanych opakowań, w których znajdowało się łącznie ok. 10,5 kg kokainy. Z kolei w samochodach użytkowanych przez podejrzanych znajdowało się 12 sztuk kostek oklejonych brązową taśmą zawierających ok. 6 kg heroiny. Szacowana czarnorynkowa wartość ujawnionych narkotyków to ok. 6 mln zł. Prokurator przedstawił obydwu zatrzymanym zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. Grozi im kara do 10 lat więzienia. Zobacz również: Wypadek na budowie należącej do Orlenu. Nie żyje pracownik

