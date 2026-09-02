Podejrzane pakunki z przewodami sparaliżowały Pragę-Południe. Akcja służb na Żupniczej

RMF24

Akcja służb na warszawskiej Pradze-Południe. Ulica Żupnicza została całkowicie zablokowana po zgłoszeniu o podejrzanych pakunkach, które znaleziono na jednej z ławek. Na miejscu pojawiła się policja, straż pożarna, pogotowie oraz straż miejska.

Niepokojące znalezisko. Pakunki z przewodami

Zgłoszenie o niepokojącym znalezisku wpłynęło do Komendy Stołecznej Policji tuż przed godziną 16:00. Jak przekazała Gazecie.pl rzeczniczka KSP, strażnicy miejscy natknęli się na kilka paczek, z których wystawały przewody.

Teren natychmiast zabezpieczono, a służby czekają na przyjazd specjalistycznej jednostki pirotechnicznej, która oceni, czy pakunki stanowią realne zagrożenie.

Utrudnienia w ruchu i komunikacji miejskiej

W związku z akcją służb fragment ulicy Żupniczej, w pobliżu Dworca Wschodniego, został wyłączony z ruchu. To spowodowało poważne utrudnienia dla mieszkańców i pasażerów komunikacji miejskiej.

Warszawski Transport Publiczny poinformował o zmianach tras autobusów linii 102, 123, 173 i 202. Pojazdy zostały skierowane na objazdy, a pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami.

Autobusy zostały skierowane na następujące trasy objazdowe:

l.123, 173, 202 > Metro Stadion Narodowy / Dw. Wschodni (Lubelska): ..- Mińska – Grochowska – Lubelska -..

l.102 > Metro Stadion Narodowy: ..- Żupnicza – Chodakowska – Mińska – Grochowska -..

l.173 > Stara Miłosna (Graniczna): ..- Lubelska – Zamoyskiego – Grochowska – Podskarbińska – Dwernickiego -..

l.123 > Dw. Wschodni (Kijowska): ..- Lubelska – Zamoyskiego – Grochowska – Podskarbińska – Stanisławowska – Mińska-..

l.102 > PKP Olszynka Grochowska: ..- Grochowska – Podskarbińska – Stanisławowska – Mińska – Chodakowska – Żupnicza -..

l.202 > PKP Gocławek: ..- Grochowska – Podskarbińska – Chrzanowskiego -..