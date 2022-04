Tomograf dla Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej i tamtejszego Szpitala Świętej Trójcy oraz cztery nowe karetki dla stacji pogotowia ratunkowego w Płocku przekazał w piątek samorząd Mazowsza. To część programu realizowanego przy wsparciu unijnym. Koszt doposażenia wyniósł ponad 4,8 mln zł.

Zdjęcie ilustracyjne / Agnieszka Wyderka / RMF24

Jak poinformował urząd marszałkowski, "nowy tomograf w płockim szpitalu miejskim to efekt unijnego projektu prowadzonego przez samorząd Mazowsza, polegającego na doposażaniu placówek medycznych do walki z COVID-19". Koszt przekazanego urządzenia wraz z oprzyrządowaniem i adaptacją pomieszczeń, to ponad 2,4 mln zł.

Dzięki środkom unijnym w trudnym czasie pandemii udało się doposażyć płocki szpital miejski w potrzebne środki ochrony osobistej, np. maseczki, rękawiczki czy płyny do dezynfekcji, ale też pozwoliło na zakup sprzętu medycznego, który będzie pomagał nie tylko covidowym pacjentom - podkreślił marszałek Mazowsza Adam Struzik, przypominając o wcześniejszym wsparciu samorządu tego województwa dla Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Informując o przekazaniu tomografu, urząd marszałkowski wyjaśnił, iż na potrzeby montażu, instalacji oraz uruchomienia nowego urządzenia w płockim Szpitalu Świętej Trójcy wykonano niezbędne prace adaptacyjne, m.in. wyburzono stare ściany działowe i postawiono nowe ścianki wewnętrzne, wykonano osłony radiologiczne, wymieniano podłogi, dostosowano też Instalację elektryczną. Jak zaznaczono w komunikacie, tomograf został przekazany Płockiemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w ramach umowy użyczenia.

Inwestycja, co podkreślił urząd marszałkowski, została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pn. "Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego" - jest on realizowany przez samorząd województwa, a jego całkowita wartość to 480 mln zł.

W ramach tego samego programu do Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku trafiły w piątek cztery ambulanse z pełnym wyposażaniem. Ich łączna wartość to ponad 2,4 mln zł.

To dzięki ogromnym środkom unijnym pozyskanym przez samorząd województwa, nasze szpitale i stacje pogotowia mogły stawiać czoła wirusowi. Unia Europejska nie ustaje w pomocy, czego efektem są dzisiejsze karetki - podkreślił Mirosław Orliński, wiceprzewodniczący sejmiku Mazowsza.

Dwa ambulanse, jak zapowiedział urząd marszałkowski, będą stacjonowały w płockim oddziale pogotowia ratunkowego na ul. Strzeleckiej 3, a dwa pozostałe w podstacjach placówki w Staroźrebach oraz w Sochaczewie.

Przekazane karetki wyposażone są m.in. w defibrylator, respirator, pompę infuzyjną, ssak z własnym akumulatorem, a także nosze z transporterem i podbierakowe, deskę ortopedyczna i pediatryczną, krzesełko transportowe i materac próżniowy, a także w plecaki ratownicze.