Po pandemicznej przerwie wraca familijny Piknik Retro w podwarszawskim Konstancinie. W niedzielę 12 czerwca niezwykłą podróż w czasie zapoczątkuje Barwny Korowód. Oprócz wielu muzycznych atrakcji będą też wystawy. "Świat w moich oczach", to malarstwo z Kolekcji Nocny Art Patrol. A "Dawne życie zatrzymane w kadrze", to Skolimów i Konstancin w fotografii Henryka Poddębskiego.

Piknik retro to ma być podróż w czasie w lata 20. i 30. minionego stulecia. W programie pikniku jest wiele atrakcji sprzed stu lat, nawiązujących do początków podwarszawskiego letniska. Otworzy go efektowna Parada Retro. Pojawią się damy w wytwornych sukniach i panowie w eleganckich cylindrach. Do tego zabytkowe samochody, riksze, bicykle oraz orkiestra. W amfiteatrze, w Parku Zdrojowym oraz w Willi Hugonówce do wyboru będą liczne atrakcje dla całych rodzin, wśród nich loty balonem, pokazy tańca, makijażu w stylu międzywojennych gwiazd, wystawy zabytkowych samochodów i rowerów czy mecz retro piłki nożnej.

Na scenie amfiteatru wystąpią m.in. The Warsaw Dixielanders oraz Orkiestra Na Dużym Rowerze. A w czasie interaktywnego koncertu "Każdy w życiu robi głupstwa, czyli zatańcz, zanuć i zaśpiewaj!" Julita Kożuszek nauczy publiczność podstaw walca, tanga, foxtrota i zaprosi do wspólnego śpiewania międzywojennych szlagierów.

Gwiazdą wieczoru będzie zespół Sound’n’Grace, łączący w swoim repertuarze muzykę pop, soul, R&B i funk. Wyjątkowy dzień zwieńczy Bal Apaszów, czyli potańcówka w stylu retro na deskach klimatycznej altany, położonej w Parku Zdrojowym nad brzegiem rzeki Jeziorki. Bal jak za dawnych lat, nawiązujący do bali organizowanych w Willi Hugonówka od 1927 roku, poprowadzi Stylowa Orkiestra Taneczna. Wieczór zakończy pokaz tańca z ogniem w wykonaniu grupy teatralnej Etnimus. Wstęp jest wolny.

"Świat w moich oczach" to z kolei wystawa malarstwa z kolekcji Nocny Art Patrol, która została założona w 2020 roku w Krakowie przez Mariusza Horanina. Chodzi o wsparcie i promocję najciekawszych osobowości i zjawisk malarstwa współczesnego w Polsce. Jedna trzecia z pokazywanych na wystawie w Konstancińskim Domu Kultury prac pokazywana będzie po raz pierwszy. Wśród artystów są Monika Chlebek, Bolesław Chromry, Dawid Czycz i Agata Kus. Wystawę można oglądać bezpłatnie, a przeznaczona jest ona dla widzów pełnoletnich.

Drugą z wystaw będzie "Dawne życie zatrzymane w kadrze. Skolimów i Konstancin w fotografii Henryka Poddębskiego". Poddębski był jednym z najwybitniejszych fotografów okresu dwudziestolecia międzywojennego. Jego spuścizna, która cudem przetrwała w mieszkaniu na warszawskim Powiślu powstanie warszawskie i przemarsz Armii Czerwonej, liczy blisko 22 tys. fotografii. Szczególną wartość mają zdjęcia zrobione przez artystę na terenie Konstancina-Jeziorny od około 1914 roku. Wystawę można oglądać w willi Kamilin, od strony parku.