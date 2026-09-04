Pijany kierowca potrącił kobietę i uciekł. Zdumiewająca decyzja prokuratury

RMF24

47-letni mężczyzna, który pijany, z sądowym zakazem prowadzenia pojazdów, potrącił na parkingu kobietę i uciekł z miejsca zdarzenia, został wypuszczony na wolność. Policja domagała się aresztu, ale prokurator zdecydował inaczej.

Do niebezpiecznego incydentu doszło na jednym z parkingów w gminie Prażmów. Oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie otrzymał zgłoszenie o potrąceniu kobiety przez kierowcę Forda, który po zdarzeniu oddalił się z miejsca. Kobieta w wyniku uderzenia upadła na ziemię i doznała poważnego urazu nogi. Sprawca, zamiast udzielić jej pomocy, na chwilę zwolnił, po czym gwałtownie przyspieszył i odjechał, zostawiając poszkodowaną bez wsparcia.

Całe zdarzenie zarejestrowały kamery monitoringu. Dzięki temu policjanci szybko ustalili tożsamość sprawcy i zatrzymali go w jego mieszkaniu. Okazało się, że 47-latek miał w organizmie dwa promile alkoholu. Co więcej, prowadził samochód mimo sądowego zakazu.

Policja chciała aresztu, prokurator wypuścił

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na postawienie 47-latkowi zarzutów: spowodowania wypadku drogowego, prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz złamania sądowego zakazu. Policjanci nie mieli wątpliwości – złożyli wniosek o tymczasowy areszt dla podejrzanego.

Jednak decyzja prokuratury zaskoczyła wszystkich. Prokurator uznał, że nie ma podstaw do zastosowania aresztu i wypuścił mężczyznę na wolność, nakładając na niego jedynie policyjny dozór.