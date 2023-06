Olefin III - to największa inwestycja petrochemiczna w Europie od 20 lat. Powstaje w na terenie rafinerii w Płocku. Wybudowano specjalne miasteczko dla pracowników zza granicy, którzy mają rozbudowywać kompleks Olefin - za rok na placu budowy może być nawet 6 tys. osób. Chwilę temu na terenie kompleksu postawiono też spektakularną, niemal stumetrową więżę absorpcyjną - mamy film z tej operacji. "Ta inwestycja pozwoli przedłużyć żywotność Płocka, gwarantuje przyszłość rafinerii" - mówi w RMF FM prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Olefin III / PKN Orlen Materiały prasowe

To jest największa inwestycja petrochemiczna w Europie, liczona w miliardach - mówi szef państwowego koncernu. Kompleks Olefin III, o powierzchni 140 boisk do piłki nożnej, ma być gotowy w 2025 roku. Produkowane będą tu produkty petrochemiczne, z których później wytwarza się tworzywa sztuczne, środki czystości, artykuły medyczne, a także wykorzystuje się je w produkcji odzieżowej. Jest to kluczowy projekt w ramach Programu Rozwoju Petrochemii PKN Orlen, który ma przyczynić się do wzrostu zysku operacyjnego EBITDA spółki o miliard złotych rocznie, a dodatkowo zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o 30 proc.

Ta inwestycja pozwoli przedłużyć żywotność Płocka ­- mówi Daniel Obajtek. Kiedyś ten przemysł będzie się zmieniał, część ropy już nie pójdzie na tradycyjne paliwa, tylko będzie przesuwana na przerób petrochemicznych. I to jest właśnie ta inwestycja, która gwarantuje przyszłość rafinerii, gwarantuje przyszłość Płocku. Jest to jedna z najnowocześniejszych inwestycji w Europie.

Zyskają również płocczanie, bo projekt ma stworzyć ok. 380 nowych miejsc pracy. Wartość inwestycji szacowana jest na 13,5 mld zł.

Najwyższym elementem kompleksu będzie kolumna absorpcyjna. Ma 94,2 m wysokości, 8 metrów szerokości i niedawno stanęła na terenie rafinerii. By ją posadowić trzeba ściągnąć do Polski specjalny żuraw o udźwigu 2000 ton. Sama kolumna absorpcyjna została wyprodukowana w Hiszpanii, drogą morską trafiła do Portu Gdańskiego, gdzie ją przeładowano na barki, dzięki którym przypłynęła Wisłą do Płocka.