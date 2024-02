39-latek kradł gotówkę ze skarbonek ustawionych w kościołach w Węgrowie na Mazowszu. Złapany na gorącym uczynku przyznał się do 10 włamań. Grozi mu 15 lat więzienia.

Kościelna skarbonka z datkami / KPP w Węgrowie autor: Z. Basiński / Policja

Mężczyzna wpadł pod koniec stycznia. Kościelny na ekranie monitoringu zauważył, że włamywacz wyrywa listwę z drzwi i próbuje uszkodzić zamek. Policjanci zatrzymali sprawcę wewnątrz kościoła.

39-latek przyznał się do ośmiu wcześniejszych kradzieży z włamaniem do kościołów i do włamania do domku letniskowego - poinformował st. sierż. Rafał Bałdyga z KPP w Węgrowie.

Jeszcze tego samego dnia został przesłuchany przez policjantów. Usłyszał zarzuty dokonania 10 kradzieży z włamaniem. Był już wcześniej karany za podobne przestępstwa. Teraz grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności.