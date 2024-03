Na Stegnach w jednym z bloków na klatkach schodowych stanęły nowoczesne szklarnie. Znajdziemy w nich pomidory, bazylię, koper czy szczypiorek. W ramach eksperymentu mieszkańcy prowadzą tam własną uprawę, zaledwie kilka metrów od swoich mieszkań.

Projekt SmartFood prowadzony jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju we współpracy z Norwegami. Jego celem jest hodowanie własnej żywności we własnych blokach.

Jak możemy przeczytać na stronie projektu "dzięki takim uprawom zmniejsza się emisję gazów cieplarnianych, ogranicza marnowanie żywności oraz koszty energii i transportu". "Poza tym to także krok do poprawy swojego zdrowia fizycznego i zmiany nawyków żywieniowych oraz nawiązania kontaktu z sąsiadami. Celem badaczy jest sprawdzenie, czy możliwe jest zastąpienie żywności ze sklepów samodzielnie wyprodukowanymi warzywami" - informują autorzy projektu.

W eksperymencie udział biorą mieszkańcy bloku przy ul. Kaspijskiej 1 na Stegnach w Warszawie. Na kilku piętrach stanęły tam nowoczesne szklarnie, które posiadają automatyczny system nawadniania oraz specjalne lampy ogrzewające rośliny. Mieszkańcy hodują w nich m.in. pomidory, bazylię, szczypiorek czy koper.

Mieszkańcy o pomyśle

Uważam, że to bardzo dobry pomysł, tym bardziej że dostaliśmy w pakiecie fotowoltaikę. Można po prostu założyć kapcie, wyjść z domu i zerwać sobie szczypiorek do śniadania - mówi nam jedna z mieszkanek.

To jest dobra zabawa. Mamy tu wszystko, czego potrzeba od ręki czasem i co się przydaje w kuchni - dodaje pan Henryk.

Jak z kolei podkreśla pani Marta, "to jest też dobre dla osób, które nie mają własnych działek". Ale też dla starszych osób, dla których może to być ogromne ułatwienie, że nie muszą już iść specjalnie do sklepu, tylko wystarczy że wyjdą na klatkę i mają co potrzeba - dodaje.