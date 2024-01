Mural przedstawiający Zbigniewa Herberta odsłonięto w centrum Warszawy przy ulicy Tamka. Jest to część obchodów przypadającej w tym roku setnej rocznicy urodzin poety.

/ Fot. Michał Dobrołowicz / RMF FM

Zbigniew Herbert urodził się 29 października 1924 roku we Lwowie. Zmarł 28 lipca 1998 roku w Warszawie w wieku 73 lat.

Mural można oglądać przy ulicy Tamka 47, na ścianie budynku przy skrzyżowaniu z ulicą Kopernika. Mural odsłoniło i jego stworzenie zorganizowało Narodowe Centrum Kultury.

Mural ma ponad 200 metrów kwadratowych powierzchni. Jak tłumaczą jego twórcy, jest malarską interpretacją zdjęcia Zbigniewa Herberta z 1963 r., autorstwa Cezarego Marka Langdy, reportera Centralnej Agencji Fotograficznej - czytamy w przesłanej informacji. Wyjaśniono, że fotografia "została wykonana wkrótce po napisaniu przez Herberta jednego z jego najbardziej znanych zbiorów esejów Barbarzyńcy w ogrodzie".

"NCK przywołuje postać Zbigniewa Herberta również w monografii Herbert w listach. (Auto)portret wieloraki, która odwołuje się do bogatej korespondencji Herberta, stanowiącej frapujące źródło informacji na temat jego życia, oraz w kalendarzu na 2024 r., inspirowanym podróżami poety po Europie" - napisano. "To nie tylko praktyczne narzędzie do organizacji czasu, ale również spotkanie z europejskimi miastami i bezcennymi zabytkami - świadkami historii, o których pisał Herbert. Każda miesięczna rozkładówka zawiera grafiki oraz inspirujące cytaty" - można przeczytać w informacji na temat muralu.