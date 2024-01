Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami, którzy podszywają się pod tę instytucję. Do ZUS-u w Żywcu w woj. śląskim zgłosili się klienci, od których ktoś prawdopodobnie próbował wyłudzić dane, wykorzystując wzrost świadczenia wychowawczego, czyli 800 plus.

W poniedziałek do ZUS w Żywcu zgłosili się klienci, którzy otrzymali email z prośbą o uaktualnienie swoich danych po to, by otrzymać świadczenie wychowawcze w wysokości 800 zł zamiast 500 zł. Do treści dołączony był link, w którym należało przełączyć się do formularza. Klienci w ostatnim czasie nie zmieniali żadnych danych, a świadczenie otrzymują terminowo.

Zaniepokoiła ich domena, z której wysłano emaila, bo łudząco przypominała PUE ZUS, choć widniała tam jako PUO - mówi Beata Kopczyńska, rzeczniczka ZUS w województwie śląskim.

ZUS apeluje do innych osób, które być może otrzymały podobną wiadomość, by w żadnym przypadku nie odpowiadać na nią, nie otwierać zawartych w korespondencji załączników czy linków.

Zazwyczaj taki email ma na celu wyłudzenie naszych danych z formularza, zainfekowanie komputera lub uzyskanie dostępu do danych wrażliwych, które zapisane są w jego pamięci - informuje Beata Kopczyńska.

ZUS podkreśla, że świadczenie wychowawcze od stycznia 2024 r. jest podnoszone do kwoty 800 zł automatycznie, więc nie trzeba składać wniosku. Wnioski na nowy okres świadczeniowy, trwający od 1 czerwca 2024 r. do końca maja 2025 r. będzie można składać od 1 lutego za pośrednictwem PUE, bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia i aplikacji mZUS. Nie ma składania wniosku poprzez przesłany pocztą link, czy załącznik - dodaje rzeczniczka.