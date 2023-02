Trwają prace przy budowie trasy tramwajowej na ul. Kasprzaka. W sobotę, 18 lutego, wykonawca zajmie środek skrzyżowania z ulicą Płocką. To oznacza, że kierowcy i rowerzyści muszą liczyć się z utrudnieniami. Autobusy linii 103 oraz nocne N45 i N95 zmienią swoje trasy.

/ Tramwaje Warszawskie /

Od soboty wyjazd z ulic Płockiej i Krzyżanowskiego będzie możliwy wyłącznie w prawo. Nie będzie można pojechać prosto i w lewo. Także poruszający się ul. Kasprzaka nie będą mogli skręcić w lewo – w ul. Płocką lub Krzyżanowskiego.

Na obu jezdniach ulicy Kasprzaka, pomiędzy Skierniewicką a Płocką, kierowcy będą mieli do dyspozycji po dwa pasy ruchu – z czego jeden będzie przeznaczony do skrętu w prawo. Dodatkowo między 22.00 a 6.00 rano jezdnia w stronę centrum będzie zwężana do jednego pasa.

Zmiany dla rowerzystów

Zamknięta będzie droga dla rowerów po południowej stronie ulicy Kasprzaka, na odcinku od ul. Bema do Brylowskiej. Rowerzyści będą na skrzyżowaniu z ul. Bema kierowani do ciągu pieszo-rowerowego, którzy powstanie po północnej stronie ulicy. Za skrzyżowaniem z ul. Płocką cykliści będą mogli już korzystać z drogi dla rowerów, a przed skrzyżowaniem z ul. Skierniewicką wrócą na południową stronę ulicy.

Autobusy zmienią swoją trasę

Autobusy nie będą mogły przejechać ulicą Płocką w kierunku południowym – zostaną skierowane na trasy objazdowe. Autobusy linii 103 w kierunku pętli Kolejowa będą jeździły objazdem ulicami: Bema – Prądzyńskiego – Tunelowa. W stronę pętli Metro Młociny pojadą ulicami Krzyżanowskiego, Kasprzaka i zawrócą na skrzyżowaniu ulic Kasprzaka, Karolkowej oraz Prostej.

Autobusy linii nocnych N45 i N95, tylko w kierunku Dw. Centralnego, będą kursowały ulicami: Płocka – Wolska – Skierniewicka – Siedmiogrodzka – Grzybowska – Towarowa – Prosta. Zawieszone zostaną przystanki Krzyżanowskiego 01, Brylowska 01.

Taka organizacja ruchu będzie obowiązywać niemal do końca marca.