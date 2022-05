W poniedziałek zamknięta zostanie ul. Orłów Piastowskich i ul. Rakuszanki w Ursusie. Niemożliwy także będzie przejazd ul. Skrzyneckiego pomiędzy ul. Potockich a Cedrową w Wawrze. Autobusy komunikacji miejskiej zostaną skierowane na trasy objazdowe.

zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W poniedziałek 9 maja w Warszawie ruszają dwa remonty. Utrudnienia czekają mieszkańców Ursusa i Wawra. W Ursusie drogowcy rozpoczną prace związane z odtworzeniem nawierzchni po budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Podczas prac przejazd ulicami Orłów Piastowskich i Rakuszanki nie będzie możliwy.

Utrudnienia od rana

Utrudnienia rozpoczną się w poniedziałek, 9 maja o godzinie 7. W tym dniu frezowana będzie ul. Orłów Piastowskich na odcinku od ul. Królów Polskich do ul. Królowej Bony i ul. Rakuszanki na odcinku od ul. Orłów Piastowskich do ul. Warszawskiej.

We wtorek i środę, 10 – 11 maja, drogowcy ułożą nową nawierzchnię na ul. Orłów Piastowskich, a w czwartek i piątek, 12-13 maja, na ul. Rakuszanki.

Podczas zamknięcia ul. Orłów Piastowskich zakaz wjazdu zostanie ustawiony tuż za zjazdem z ronda Palecznego. Nie będzie on dotyczył dojazdu do posesji Orłów Piastowskich 71 i 73. Dalej droga będzie zamknięta już dla wszystkich. Ulice Królów Polskich i Jesienna staną się ulicami "ślepymi" - nie będzie z nich możliwości wjazdu w ul. Orłów Piastowskich. Drogowcy zamkną też skrzyżowanie z ul. Królowej Bony i Rakuszanki. Kierowców jadących od północy obowiązywać będzie nakaz skrętu w ul. Henryka Pobożnego, a wyjazd z ulicy także będzie możliwy wyłącznie w jednym kierunku - północnym. Po zakończeniu prac na ul. Orłów Piastowskich zamknięta zostanie ul. Rakuszanki. Na kilka dni przed pracami, na całej ulicy obowiązywać będzie zakaz parkowania, tak aby umożliwić ich przeprowadzenie.

Objazd dla kierowców wyznaczono ulicami: Orłów Piastowskich, Czerwona Droga, Gierdziejewskiego, Warszawską i ponownie Orłów Piastowskich.

Od poniedziałku 9 maja, od początku kursowania linii dziennych do piątku, 13 maja, do końca kursowania linii dziennych zmienią się trasy linii autobusowych 177 i 194. Autobusy linii 177 ominą utrudnienia ul. Gierdziejewskiego, a linia 194 pojedzie ulicami Warszawską, Gierdziejewskiego i Czerwona Droga.

Utrudnienia czekają też mieszkańców Wawra

Od poniedziałku, 9 maja o godzinie 1.00 drogowcy zamkną przejazd ul. Skrzyneckiego na odcinku od ul. Skrzyneckiego 36 do ul. Cedrowej (wraz ze skrzyżowaniem z tą ulicą). Objazd będzie prowadził ulicami: Rolniczą, Powszechną i Czecha. Na tym odcinku roboty potrwają do czwartku, 9 czerwca.

Natomiast we wtorek, 10 maja, o godzinie 1.00 zamknięty zostanie fragment ul. Kaczeńca od wiaduktu Czecha do skrzyżowania z ul. Skrzyneckiego. W zamian urządzona zostanie jezdnia tymczasowa, równoległa do istniejącej. Ruch po niej obywać się będzie po jednym pasie w każdym kierunku. Maksymalna prędkość na tym odcinku ograniczona zostanie do 30 km/h/

Kierowcy jadący od strony wiaduktu będą mogli przejechać prosto lub skręcić w ul. Skrzyneckiego. Kierowców jadących z przeciwnej strony (od ul. Marsa) – obowiązywać będzie nakaz jazdy prosto na skrzyżowaniu jezdni tymczasowej z ul. Skrzyneckiego.

Wyjazd z ul. Skrzyneckiego możliwy będzie, tak jak dotychczas, w obydwu kierunkach. Na skrzyżowaniu jezdni tymczasowej i ul. Skrzyneckiego ustawiona zostanie sygnalizacja świetlna. Taka organizacja ruchu obowiązywać będzie do drugiej połowy lipca.

Zmiany w komunikacji miejskiej

Od poniedziałku, 9 maja, od rana wznowione zostanie kursowanie linii autobusowej 305 na trasie objazdowej. Autobusy od skrzyżowania ulic Kajki, Czecha i Kościuszkowców pojadą ul. Kajki, Kościuszkowców, Skrzyneckiego i Potockich do przystanku Trawiasta 53 (zlokalizowanego w rejonie ul. Potockich 3). Następnie ul. Potockich i Czecha do swojej trasy podstawowej w kierunku PKP Międzylesie.

Wszystkie prace powinny zakończyć się w okolicach października.