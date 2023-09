"Od ciemności do światła" - to tytuł wystawy plenerowej rysunków, które przygotowały mieszkające w Polsce dzieci z Ukrainy. Od dzisiaj rysunki można zobaczyć w Łazienkach Królewskich w Warszawie.

Wystawa obrazków uchodźców / Fot. Michał Dobrołowicz / RMF FM

W pierwszej części wystawy uwagę zwraca chaos, ciemność, dzieci rysowały to, co widziały niestety same: krew, broń, czołgi. Potem oglądając kolejne plansze patrzymy na to, co bardziej pozytywne: jest słońce, boisko do piłki nożnej, latarnia morska ze światłem. Zauważyłam, że dzieci jak tylko mogą przemycają elementy flagi ukraińskiej. Traktuję to jak opowieść o tym, skąd pochodzą i za czym tęsknią - mówią naszemu reporterowi mieszkańcy Warszawy.

Pełny tytuł wystawy brzmi: "Od ciemności do światła. Wystawa ukazująca siłę dzieci z Ukrainy, które znalazły bezpieczeństwo w Polsce".

Wystawa obrazków uchodźców / Michał Dobrołowicz / RMF FM

Obrazki dzieci można zobaczyć na ogrodzeniu Łazienek Królewskich, na terenie wystawy plenerowej parku, wzdłuż alej Ujazdowskich w stolicy.

Organizatorem wystawy są UNICEF Polska i Biuro ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce.