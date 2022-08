Od godziny 21 do północy wyłączamy iluminację mostu Świętokrzyskiego, oświetlenie na skwerze Kahla i oświetlenie wyjazdów z tunelu Wisłostrady - przekazał rzecznik Zarządu Dróg Miejskich Jakub Dybalski. Wszystko to po to, żeby warszawiacy mogli podziwiać spadające Perseidy.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Zgaśnie również iluminacja ma Skwerze Skibniewskiego, będącego w gestii Zarządu Zieleni, który przygasi również światła na Bulwarach Generała Pattona na wysokości Centrum Nauki Kopernik. PGE Narodowy wyłączy na tę noc iluminacje stadionu. Zarząd Metra Warszawskiego wyłączy też kilka lamp w wyjściach ze stacji Centrum Nauki Kopernik. Zgasną również kominy Elektrowni Powiśle. Na wspólne oglądanie spadających meteorytów zaprasza Centrum Nauki Kopernik, które organizuje bezpłatne wydarzenie "Noc spadających gwiazd". W nocy z 12 na 13 sierpnia Ziemię otoczy chmura drobin materii pozostawionych przez kometę Swift-Tuttle. Wówczas rozpocznie się wielki astronomiczny spektakl - na niebie rozszaleje się rój Perseidów, czyli meteorów, zwanych potocznie spadającymi gwiazdami. Tej nocy zapraszamy wszystkich do parku przy Centrum Nauki Kopernik. Będziemy tam w piątek 12 sierpnia od godz. 21. Przygotujemy teleskopy, rozstawimy leżaki i, co najważniejsze, wygasimy część okolicznych iluminacji i jaśniejszych świateł, by stworzyć jak najlepsze warunki obserwacyjne w Warszawie - przekazało CNK. Na miejscu będą też foodtrucki, a nastrój będzie tworzyć odpowiednia muzyka. Zobacz również: Perseidy: Przed nami "noc spadających gwiazd". Jak je obserwować?

