Nożownik z Powiśla trafi do aresztu. Usłyszał trzy zarzuty

RMF24

Trzy miesiące spędzi w areszcie mężczyzna, który w poniedziałek poważnie zranił nożem swojego znajomego w jednym z bloków na warszawskim Powiślu. Po brutalnym ataku sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, ale już po kilku godzinach został zatrzymany przez śródmiejskich policjantów w okolicach Dworca Centralnego.

Jak informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada, napastnik usłyszał aż trzy zarzuty.

Pierwszy z nich dotyczy gróźb karalnych pozbawienia życia.

Drugi zarzut to rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia – właśnie w ten sposób prokuratura zakwalifikowała kłótnię, do której doszło między mężczyznami. Jak wynika z ustaleń, sprawca podczas awantury z nożem w ręku domagał się pieniędzy od swojego znajomego.

Trzeci zarzut dotyczy spowodowania uszkodzenia ciała – podczas szarpaniny napastnik zranił pokrzywdzonego w brzuch.

Ofiara walczyła o życie, sprawca w rękach policji

Do groźnego zdarzenia około południa w poniedziałek w jednym z bloków na Powiślu w Warszawie.

Ranny mężczyzna trafił do szpitala, gdzie przeszedł operację. Na szczęście jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo.

Policjanci szybko namierzyli i zatrzymali sprawcę w okolicach Dworca Centralnego.

Dzisiaj sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla podejrzanego.