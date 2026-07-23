Nożownik z Powiśla trafi do aresztu. Usłyszał trzy zarzuty

Jak informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada, napastnik usłyszał aż trzy zarzuty.
Pierwszy z nich dotyczy gróźb karalnych pozbawienia życia.
Drugi zarzut to rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia – właśnie w ten sposób prokuratura zakwalifikowała kłótnię, do której doszło między mężczyznami. Jak wynika z ustaleń, sprawca podczas awantury z nożem w ręku domagał się pieniędzy od swojego znajomego.
Trzeci zarzut dotyczy spowodowania uszkodzenia ciała – podczas szarpaniny napastnik zranił pokrzywdzonego w brzuch.
Ofiara walczyła o życie, sprawca w rękach policji
Do groźnego zdarzenia około południa w poniedziałek w jednym z bloków na Powiślu w Warszawie.
Ranny mężczyzna trafił do szpitala, gdzie przeszedł operację. Na szczęście jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo.
Policjanci szybko namierzyli i zatrzymali sprawcę w okolicach Dworca Centralnego.
Dzisiaj sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla podejrzanego.