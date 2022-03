Nowe centrum medyczne z bezpłatną opieką dla ukraińskich uchodźców zaczęło działać w centrum Warszawy. Placówka funkcjonuje w budynku na wprost Dworca Centralnego, gdzie każdego dnia przyjeżdżają setki osób z Ukrainy. Na miejscu pracę znalaźli ci, którzy uciekli przed wojną. Wśród nich jest lekarka, pani Zofia.

W Warszawie otwarto centrum medyczne dla uchodźców / Michał Dobrołowicz / RMF24

Przyjechałam do polski 26. lutego, pracuję tu od dwóch dni, pracy jest bardzo dużo - przyznaje w rozmowie z naszym dziennikarzem pani Zofia. Przychodzą kobiety w ciąży, dzieci, osoby z nowotworami, ze stanami zapalnymi, które potrzebują nagłej pomocy. Ta praca pozwala oderwać się od tego, co dzieje się w Ukrainie, od tego, co złe - dodaje.

Nowe Centrum Medyczne dla Uchodźców działa w budynku Marriott. Program wsparcia medycznego będzie finansowany przez Bupa, globalnego brytyjskiego ubezpieczyciela, międzynarodową firmę medyczną z siedzibą w Wielkiej Brytanii, który w Polsce jest właścicielem Grupy LUX MED.

Już po 24 godzinach od ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę podjęliśmy decyzję, że nasze placówki będą dostępne bezpłatnie dla uchodźców potrzebujących pomocy medycznej. Oferujemy usługi wynikające z pilnej potrzeby medycznej, ale także w zakresie niezbędnej kontynuacji leczenia - mówi Anna Rulkiewicz, prezes Grupy LUX MED.

Nasz zespół jest też w miejscach, w których skupia się większa liczba osób uciekających przed wojną, jak np. w Ptak Warsaw Expo, gdzie przy współpracy z innymi organizacjami i wolontariuszami koordynujemy duży punkt medyczny. Jesteśmy też na Dworcu Centralnym i wielu podobnych miejscach na terenie kraju. Codziennie z naszej pomocy korzysta ponad tysiąc pacjentów, którzy uciekli z Ukrainy - dodała.

Nowe Centrum Medyczne w Warszawie działa od poniedziałku do soboty, między 8.00 a 20.00.

Centrum wspiera też największy punkt noclegowy dla uchodźców w Polsce, który działa w podwarszawskim Nadarzynie. Tam również obywatele Ukrainy mogą korzystać z bezpłatnej opieki medycznej.