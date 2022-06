Sale do kursów języka polskiego i nauki zdalnej oraz pokoje zabaw dla dzieci. To wszystko czeka w nowym Centrum Edukacji i Rozwoju dla ukraińskich uchodźców w Warszawie.

/ Michał Dobrołowicz / RMF FM

Nowe centrum edukacyjne dla uchodźców działa obok otwartego niecały miesiąc temu centrum usługowego dla uchodźców (Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom), gdzie obywatele Ukrainy mogą znaleźć pomoc w znalezieniu pracy.

Dzisiaj mamy pierwsze zajęcia. Ukraińskie dzieci projektują miasta marzeń. Z tego, co widzę, pojawiają się w nich ukraińskie flagi, hasła zagrzewające do boju, to miasta ukraińskie, wśród nich Kijów -mówią naszemu reporterowi animatorzy działających w nowym Centrum sal zabaw dla dzieci.

/ Michał Dobrołowicz / RMF FM

Nowe Centrum powstało przy współpracy Urzędu Miasta Warszawa, UNICEF Polska oraz Alior Banku. Są multimedialne przestrzenie, plastelina, zabawki, dzieci mogą grać w zabawki, są stanowiska do pracy przy komputerach - opisują pierwsi korzystający z nowego Centrum.