W Otwocku uruchomiono właśnie nową linię autobusową. Mieszkańcy miasta mogą teraz w 40 minut dojechać bezpośrednio do stacji metra Imielin.

/ Urząd Miasta Otwock /

Pierwsi pasażerowie wyruszyli z Otwocka w kierunku Warszawy już 2 kwietnia chwilę po 5 rano. To głównie uczniowie dojeżdżający do warszawskich szkół, a także dorośli, którzy pracują w stolicy. Na razie linia ekspresowa W1 będzie kursować od poniedziałku do piątku. Autobus codziennie wykona po 20 kursów w każdą stronę. Przystankiem początkowym jest "Orla 02". Później zatrzyma się jeszcze dwa razy w Otwocku, a następnie pojedzie już bezpośrednio do metra Imielin.

Nowa linia autobusowa roboczo została nazwana "speed". Jest całkowicie bezpłatna. Prezydent miasta Jarosław Margielski zwraca uwagę, że W1 ma być zachętą do korzystania z transportu zbiorowego, a także alternatywą, która ułatwi życie mieszkańcom w ciągu najbliższych dwóch lat. Tyle ma potrwać modernizacja linii kolejowej, przez co ruch pociągowy jest znacznie utrudniony.

Mieliśmy wiele zgłoszeń od mieszkańców w związku z przebudową linii kolejowej. Mieli bardzo duże trudności z dostaniem się do centrum Warszawy - mówi Karolina Wojnicz, naczelniczka Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Otwocka. Linia jest bezpłatna, ale warunkiem jest bycie zameldowanym w Otwocku - dodaje Wojnicz.

Władze miasta zapewniają, że linia będzie bezpłatna przez nieokreślony czas, a po wyborach samorządowych nie zostaną wprowadzone dodatkowe opłaty.

Na terenie Otwocka już od ponad 1,5 roku obowiązuje bezpłatna komunikacja miejska dla mieszkańców. Właśnie dlatego prezydent miasta zdecydował się o uruchomieniu tej kolejnej linii autobusowej do warszawskiego metra, która również podlega żadnym opłatom - zapewnia Wojnicz.

/ Urząd Miasta Otwock /

Ekspresową linią "speed" do Warszawy można dostać się w zaledwie 40 minut. Prezydent Jarosław Margielski poinformował w mediach społecznościowych, że planują rozszerzenie linii o kursy weekendowe oraz ustanowienie przystanku na ul. Rycerskiej.

"Wozokilometr kosztuje nas mniej, niż u przewoźnika prywatnego"

Autobusy, które kursują na linii Otwock-Metro Imielin, to dwa 18-metrowe pojazdy marki Solaris. Zostały przez miasto zakupione w marcu tego roku. To niskoemisyjne pojazdy hybrydowe. Są niskopodłogowe, klimatyzowane i zmieszczą nawet 140 pasażerów.

Karolina Wojnicz w rozmowie z RMF FM przypomniała, że od pół roku nie funkcjonuje prywatny przewoźnik, który zabierał pasażerów m.in. z Otwocka aż do centrum Warszawy. Był to kolejny powód, dla którego prezydent zdecydował o otwarciu linii "speed". W przypadku tej linii wozokilometr kosztuje nas mniej, niż u przewoźnika prywatnego - usłyszeliśmy.

O nowej linii autobusowej najwięcej mogą powiedzieć sami mieszkańcy Otwocka. Praktycznie każdy - niezależnie od tego, czy jeździ autobusem, czy samochodem - uważa, że uruchomienie ekspresowej linii, było strzałem w dziesiątkę.

Bardzo dobry pomysł, tym bardziej że te linie prywatne już od dawna nie istnieją. To była konieczność. Szczególnie przyda się to młodzieży, która musi dojeżdżać do warszawskich szkół - mówi mieszkaniec Otwocka.

Fajny pomysł, bo to jest do metra Imielin, czyli od razu jesteśmy w Warszawie. Potem wsiadamy do metra i możemy wszędzie dotrzeć i jest znacznie szybciej. Ja najczęściej jeżdżę samochodem, ale może z ciekawości przejadę się wkrótce tym autobusem. Na pewno wielu osobom ułatwi to życie - usłyszał reporter RMF FM.