Nielegalne środki o milionowej wartości. Dwoje Ukraińców w rękach służb

RMF24

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Na terenie województwa mazowieckiego służby zlikwidowały laboratorium narkotykowe. Zabezpieczono środki odurzające o czarnorynkowej wartości ponad 10 milionów złotych. Na gorącym uczynku zatrzymano dwoje obywateli Ukrainy.

W trakcie przeszukania domu jednorodzinnego i budynków gospodarczych znaleziono kompletną linię technologiczną do wytwarzania syntetycznych narkotyków.

Wytwórnia nielegalnych środków była wyposażona w specjalistyczny sprzęt - m.in. reaktor laboratoryjny wraz z osprzętem, mieszadła elektryczne, zamrażarki, maski przeciwgazowe, kombinezony, rękawice, a także beczki i pojemniki zawierające substancje chemiczne.

W czasie akcji zabezpieczono ponad 170 kg substancji, częściowo będącej w stanie krystalizacji, jak i gotowego do sprzedaży narkotyku w postaci mefedronu oraz klefedronu.

Zatrzymana dwójka obywateli Ukrainy - 37-latek i 25-latka - usłyszała już zarzuty dotyczące działania w zorganizowanej grupie przestępczej, która zajmowała się wytwarzaniem i wprowadzaniem na rynek dużych ilości substancji psychotropowych. Oboje tymczasowo aresztowano na 3 miesiące. Grozi im nawet 20 lat więzienia.

W tej sprawie możliwe są kolejne zatrzymania.