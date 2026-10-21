Nielegalne środki o milionowej wartości. Dwoje Ukraińców w rękach służb

W trakcie przeszukania domu jednorodzinnego i budynków gospodarczych znaleziono kompletną linię technologiczną do wytwarzania syntetycznych narkotyków.
Wytwórnia nielegalnych środków była wyposażona w specjalistyczny sprzęt - m.in. reaktor laboratoryjny wraz z osprzętem, mieszadła elektryczne, zamrażarki, maski przeciwgazowe, kombinezony, rękawice, a także beczki i pojemniki zawierające substancje chemiczne.
W czasie akcji zabezpieczono ponad 170 kg substancji, częściowo będącej w stanie krystalizacji, jak i gotowego do sprzedaży narkotyku w postaci mefedronu oraz klefedronu.
Zatrzymana dwójka obywateli Ukrainy - 37-latek i 25-latka - usłyszała już zarzuty dotyczące działania w zorganizowanej grupie przestępczej, która zajmowała się wytwarzaniem i wprowadzaniem na rynek dużych ilości substancji psychotropowych. Oboje tymczasowo aresztowano na 3 miesiące. Grozi im nawet 20 lat więzienia.
W tej sprawie możliwe są kolejne zatrzymania.