Nie żyje legenda Solidarności. Zdzisław Maszkiewicz odszedł w wieku 75 lat

RMF24

Nie żyje Zdzisław Maszkiewicz, wieloletni przewodniczący „Solidarności” Ziemi Radomskiej oraz były senator. Ostatnie pożegnanie zasłużonego działacza odbędzie się w czwartek, 30 lipca, w Pionkach koło Radomia. Maszkiewicz miał 75 lat.

Zdzisław Maszkiewicz przez ponad trzy dekady stał na czele Regionu „Solidarność” Ziemi Radomskiej, pełniąc funkcję przewodniczącego od 1995 roku aż do 2026. Wcześniej, od 1992 roku, był wiceprzewodniczącym regionu. Jego zaangażowanie w działalność związkową sięga września 1980 roku, kiedy współtworzył struktury „Solidarności” w zakładzie Pronitu w Pionkach. Był również członkiem Komisji Zakładowej oraz delegatem na Krajowy Zjazd Delegatów i członkiem Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

W latach 1997-2001 Zdzisław Maszkiewicz reprezentował region radomski w Senacie z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność. Jego działalność parlamentarna była przedłużeniem wieloletniej walki o prawa pracownicze i wolność związkową.

W latach 1989-1990 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej „Solidarności” w Chemimetalu, a od 1989 roku kierował Tymczasową Komisją Koordynacyjną w Pionkach.

Niezłomny w czasach próby

Po wprowadzeniu stanu wojennego w grudniu 1981 roku Maszkiewicz aktywnie angażował się w pomoc dla osób represjonowanych. Był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez Służbę Bezpieczeństwa, Milicję Obywatelską oraz Wojskową Służbę Wewnętrzną. Przeszukiwano jego dom i miejsce pracy, jednak nie zrezygnował z działalności opozycyjnej.

Ostatnie pożegnanie

Jak poinformował Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemi Radomskiej, uroczystości pogrzebowe Zdzisława Maszkiewicza odbędą się w czwartek, 30 lipca, o godzinie 11:00 w kościele pw. Najświętszej Marii Panny w Pionkach.