Czterech nastoletnich Ukraińców w wieku od 15 do 19 lat, którzy porwali młodego mężczyznę, zatrzymali policjanci z warszawskiej Pragi Północ. Dwaj pełnoletni cudzoziemcy trafili do aresztu. 15 i 16-latek zostali skierowani do schroniska dla nieletnich.

/ Policja / Jak nieoficjalnie ustalił dziennikarz RMF FM, Ukraińcy zostali wynajęci do nastraszenia Polaka w związku z finansowymi rozliczeniami. 23-latek na Białołęce został obezwładniony gazem, wepchnięty do samochodu i wywieziony z miasta. Porywacze pobili uprowadzonego mężczyznę, grozili mu, zabrali pieniądze, okulary i zażądali 3 tysięcy złotych. Napadnięty zgłosił się do policjantów, którzy namierzyli napastników i zatrzymali ich. Podczas przeszukania mundurowi natrafili na noże, broń gazową, wiatrówkę, replikę granatu, kajdanki i kominiarki. Nastoletni porywacze usłyszeli zarzuty między innymi porwania i wymuszenia rozbójniczego. Grozi im za to 15 lat więzienia. Opracowanie: Renata Gaweł