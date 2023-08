Nastolatka z Warszawy co najmniej od kilku miesięcy znęcała się nad swoim psem. Biła go po głowie i karku, nie dawała mu wody i pokarmu. Swoje wyczyny zarejestrowała telefonem komórkowym, a jedno z nagrań rozpowszechniła wśród znajomych. Tłumaczyła, że pies przywykł do traktowania.