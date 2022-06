To będzie gorące lato dla fanów muzyki. Do Polski przyjedzie wiele gwiazd światowego formatu. W stolicy wystąpią m.in. Coldplay, Sting, Andrea Bocelli i Ed Sheeran. Koncertowe lato 2022 w Warszawie - tego nie możesz przegapić!

Ed Sheeran / Ian West / PAP/PA

Pandemia mocno pokrzyżowała plany artystom oraz fanom muzyki. Wiele koncertów w 2020 i 2021 roku zostało odwołanych i przeniesiono je 2022 r. Za nami już m.in. koncert Guns N’ Roses. Legendarna grupa wystąpiła na PGE Narodowym.

To jednak dopiero początek gorącego lata dla fanów muzyki w Warszawie. Sprawdźcie nasze propozycje!

Koncerty w Warszawie. Coldplay

Już 8 lipca w stolicy wystąpi Coldplay. Brytyjski zespół pojawi się na Stadionie Narodowym w ramach swojej światowej trasy. Co ciekawe 3 lata temu muzycy Coldplay postanowili uczynić swoje kolejne trasy tak przyjaznymi dla środowiska, jak to tylko możliwe. I jak obiecali, tak uczynili.

Twórcy takich hitów jak m.in. "The Scientist", "Don't Panic", "Paradise", "Viva La Vida" i "A Sky Full Of Stars" zapewniają m.in. że podczas ich koncertów ilość emisji w porównaniu do poprzedniej trasy spadnie o 50 proc., a ich występy są zasilane energią odnawialną.

Koncerty 2022 w Polsce. Rammstein

Kolejnym zespołem, który w wakacje odwiedzi Warszawę jest Rammstein. Koncert początkowo miał odbyć się 17 lipca 2021 roku, jednak w związku z obostrzeniami covidowymi, został przeniesiony i odbędzie się 16 lipca.

Koncerty zespołu Rammstein są pełne efektów pirotechnicznych. Zespół przygotowuje stroje i zachowanie na scenie - odgrywa sceny, obrazujące teksty piosenek.

Posłuchaj największych gwiazd muzyki - Iron Maiden już niedługo w Warszawie!

W lipcu na PGE Narodowym pojawi się zespół Iron Maiden. Początkowo koncert w Warszawie miał się odbyć 11 czerwca ubiegłego roku, ale z powodu pandemii został przeniesiony. W ramach trasy Legacy Of The Beast zespół zagra w Polsce 24 lipca.

Iron Maiden to angielski zespół heavymetalowy pochodzący z Leyton w Londynie, założony 25 grudnia 1975 roku przez basistę i głównego kompozytora Steve’a Harrisa. Uważany jest za jeden z najwybitniejszych i najpopularniejszych zespołów w gatunku oraz jeden z najlepszych, a zarazem najbardziej wpływowych zespołów koncertowych w historii rocka.

Grupa wykonuje klasyczny heavy metal z elementami progresywnymi oraz epickimi. Jej muzyka jest oparta na ostrych, aczkolwiek szlachetnych i melodyjnych riffach gitarowych oraz dynamicznej i zagęszczonej pracy sekcji rytmicznej.

Utwory takie jak m.in.: "Phantom of the Opera", "Aces High", "Powerslave", "Hallowed Be Thy Name", "Fear of the Dark", czy "The Trooper" uważane są za kanoniczne dla metalu jako nurtu muzycznego.

Koncerty w Warszawie. Sting

30 lipca na PGE Narodowym wystąpi Sting. Jego koncert w polskiej stolicy początkowe miał odbyć się w lipcu ubiegłego roku, jednak podobnie jak wiele innych występów został odwołany z powodu obostrzeń pandemicznych.

Stinga kochają miliony, To brytyjski muzyk, multiinstrumentalista, piosenkarz i kompozytor. W latach 70. i 80. był liderem, głównym kompozytorem, wokalistą i gitarzystą basowym zespołu The Police.

Podczas koncertu fani usłyszą zatem wiele znanych i kochanych piosenek z repertuaru Stinga i The Police. Pojawią się na pewno "Englishman in New York", "Fields of God", "Shape of my heart", "Every Breath You Take", “Roxanne" i “Message in the Bottle".

Koncerty 2022 w Polsce. Andrea Bocelli

W sierpniu na Stadionie Narodowym w Warszawie wystąpi Andrea Bocelli. To włoski śpiewak, tenor, kompozytor, autor piosenek, producent muzyczny i multiinstrumentalista. Jest najlepiej sprzedającym się śpiewakiem na świecie i jednym z artystów z największą liczbą sprzedanych wydawnictw muzycznych w historii. Jest obecnie najpopularniejszym na świecie tenorem łączącym muzykę operową i rozrywkową.

Andrea Bocelli wystąpi na Stadionie Narodowym w Warszawie 19 sierpnia. Będzie to jego pierwszy koncert w tym miejscu.

Jak informują organizatorzy, zaśpiewa jedne z najsłynniejszych arii operowych, utwory z nowego albumu oraz swoje najpopularniejsze przeboje.

Koncerty w Warszawie 2022. Ed Sheeran

Dobra wiadomość dla fanów Eda Sheerana - artysta w sierpniu przyjedzie do Polski w ramach swojej nowej trasy "+ - = ÷ x Tour". 25 i 26 sierpnia wystąpi na PGE Narodowym w Warszawie.

Te dwa koncerty będą spełnieniem marzeń tysięcy osób. Początkowo artysta miał wystąpił w Warszawie tylko 25 sierpnia, jednak z powodu ogromnego zainteresowania koncertem, postanowiono wyznaczyć drugą datę jego występu - 26 sierpnia.

Trasa Eda "+ - = ÷ x Tour" odbywa się na stadionach po raz pierwszy od jego przełomowej trasy "Divide Tour" z lat 2017 - 2019. Była to oficjalnie najpopularniejsza trasa, która przyniosła najwyższe zyski jeszcze przed jej zakończeniem.

Podczas tegoroczne tournée, fani mają okazje zobaczyć Eda wykonującego po raz pierwszy na żywo wybór utworów z najnowszego albumu "=".

Harry Styles wystąpi 18 lipca 2022 roku w TAURON Arenie Kraków. Koncert będzie częścią trasy koncertowej Love On Tour, która będzie promować album Fine Line.