Najdłuższy brukowany rynek Europy, meteoryt i Napoleon. Niezwykła historia polskiego miasta

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Pułtusk – niewielkie miasto na Mazowszu, które może pochwalić się najdłuższym brukowanym rynkiem w Europie, to prawdziwa perła dla miłośników historii i niezwykłych miejsc. To tu walczył Napoleon, spadł słynny meteoryt, a spacer po rynku to podróż przez wieki.

Choć Pułtusk liczy zaledwie kilkanaście tysięcy mieszkańców, może poszczycić się czymś, czego nie ma żadne inne miasto w Europie – najdłuższym brukowanym rynkiem na kontynencie. Rynek w Pułtusku ma aż 380 metrów długości i otoczony jest zabytkowymi kamieniczkami z XVIII i XIX wieku. To miejsce, gdzie historia spotyka się z codziennością – w jednej z kamienic mieszkał Wiktor Gomulicki, a w innej gościł sam Napoleon Bonaparte.

Miasto z historią

Korzenie Pułtuska sięgają VII–VIII wieku, kiedy powstały tu pierwsze osady. Od X wieku istniał tu gród obronny, a przez ponad osiem stuleci miasto było własnością biskupów płockich. W średniowieczu Pułtusk był ważnym punktem strategicznym Mazowsza, a miejscowe rycerstwo zasłynęło zwycięstwem nad wojskami litewskimi w 1337 roku.

W XVI wieku miasto przeżywało swój złoty wiek – powstała kolegiata, szpital, apteki i słynne jezuickie kolegium, które było jedną z największych szkół w dawnej Rzeczypospolitej. Pułtusk gościł też królów – w 1590 roku na zamku przebywał Zygmunt III Waza.

Bitwy, meteoryt i wielki pożar

Pułtusk nie raz był świadkiem wielkich wydarzeń. W 1703 roku pod miastem Karol XII rozbił dwukrotnie silniejszy korpus saski, a w 1806 roku rozegrała się tu bitwa z udziałem Napoleona – upamiętniona na paryskim Łuku Triumfalnym.

W 1868 roku na miasto spadł meteoryt, którego fragmenty można dziś oglądać w British Museum i Muzeum Ziemi PAN. Niestety, siedem lat później Pułtusk nawiedził katastrofalny pożar, który niemal doszczętnie zniszczył zabudowę rynku.

Pułtusk dziś – turystyczna perła Mazowsza

W czasie II wojny światowej Pułtusk został zniszczony w 85 proc., ale po wojnie miasto powoli odzyskiwało dawny blask. Dziś Pułtusk przyciąga turystów nie tylko swoim niezwykłym rynkiem, ale też zabytkowymi kamieniczkami, malowniczymi bulwarami nad Narwią i niepowtarzalnym klimatem. To miejsce, gdzie historia jest na wyciągnięcie ręki, a spacer po rynku to prawdziwa podróż w czasie.