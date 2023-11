Kolejna placówka, która zapewni całodobową opiekę medyczną blisko 200 pacjentom w podeszłym wieku, została otwarta przy ul. Mehoffera na stołecznej Białołęce. Pierwsi pacjenci zostaną przyjęci już w poniedziałek.

Na Białołęce otwarto komfortowy dom opieki medycznej dla seniorów / Magdalena Grajnert / RMF FM

W nowym obiekcie powstały 192 miejsca. Seniorzy będą umieszczani w komfortowych pokojach jedno- lub dwuosobowych z łazienkami. Będą mieli zapewnioną opiekę pielęgniarską i medyczną, w tym m.in. lekarzy internistów, geriatrów, neurologów, rehabilitantów, opiekunów medycznych oraz wsparcie psychologów, logopedów i terapeutów zajęciowych.

Nowy obiekt jest w pełni przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - mówi Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy. -Są tu też pokój dzienny, nowoczesna sala rehabilitacyjna, strefa wypoczynku dla pacjentów, sale terapii zajęciowej.

Budynek ma trzy kondygnacje i ponad 6 tys. m² powierzchni, na której znajdują się również pokoje lekarskie, punkty pielęgniarskie oraz pokoje kąpielowe wyposażone w specjalistyczny sprzęt - np. wanny z automatycznymi podnośnikami.

Przed budynkiem powstał ogród dla pacjentów wraz z minitężnią solankową. Z kolei na dachu placówki znajduje się taras przeznaczony do wypoczynku. W obiekcie zaprojektowano również aptekę z klimatyzowanymi magazynami na leki i wyroby medyczne.

Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze (SCOL), którego częścią jest nowa placówka, posiada ponad 800 miejsc opieki długoterminowej w trzech lokalizacjach w Warszawie. Średnia wieku pensjonariuszy w domach opieki długoterminowej SCOL to 82 lata, a czas oczekiwania na przyjęcie wynosi zwykle od 8 do 10 miesięcy oraz od 4 do 5 miesięcy w trybie pilnym. Opiekę w SCOL pokrywa kontrakt z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz 70 proc. dochodu (renty/emerytury) pacjenta - nie więcej niż 250 proc. najniższej emerytury.