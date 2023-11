Kierowca hondy wjechał na pas zieleni między blokami w Garwolinie. Świadek zdarzenia wezwał służby. Myślał, że kierowca zasłabł, a okazało się, że był kompletnie pijany.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Ratownicy medyczni przewieźli kierowcę hondy do szpitala. Mężczyzna mówił, że jechał samochodem ze sklepu do domu i nie pamięta, co się stało.

Badanie alkomatem wykazało, że ma 2,5 promila alkoholu w organizmie. Policjanci zatrzymali prawo jazdy 68-latka - poinformowała oficer prasowa garwolińskiej policji podkom. Małgorzata Pychner.

Za prowadzenie samochodu po pijanemu mężczyźnie grozi do 3 lat pozbawienia wolności.