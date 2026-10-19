Mistrzynie sportu inspirują dziewczęta na Mazowszu. Wyjątkowe spotkanie już we wtorek

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We wtorek, 20 października, w Stanisławowie Pierwszym w gminie Nieporęt odbędzie się wyjątkowe spotkanie z udziałem wybitnych polskich sportsmenek. Otylia Jędrzejczak, Joanna Jędrzejczyk, Justyna Święty-Ersetic i Natalia Czerwonka spotkają się z uczennicami, by wspólnie ćwiczyć, rozmawiać o sporcie i motywować do aktywności fizycznej oraz realizowania marzeń.

Mistrzynie sportu dla młodych dziewcząt

Wtorkowe wydarzenie to kolejna odsłona ogólnopolskiej akcji „Mistrzynie w Szkołach”, której celem jest inspirowanie młodych dziewcząt do regularnego uprawiania sportu oraz przełamywania barier związanych z aktywnością fizyczną. W hali sportowej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Stanisławowie Pierwszym, uczennice klas ósmych i szkół średnich będą miały okazję nie tylko poćwiczyć pod okiem mistrzyń, ale także wysłuchać ich historii i zadawać pytania.

Wśród zaproszonych gości znalazły się wybitne reprezentantki Polski: Otylia Jędrzejczak – trzykrotna medalistka olimpijska w pływaniu, Joanna Jędrzejczyk – była mistrzyni UFC i członkini Galerii Sław UFC, Justyna Święty-Ersetic – złota i srebrna medalistka olimpijska w lekkoatletyce oraz Natalia Czerwonka – srebrna medalistka olimpijska w łyżwiarstwie szybkim. O dynamiczną rozgrzewkę zadba Katrin Kargbo, trenerka personalna i wielokrotna mistrzyni świata w karate tradycyjnym.

Nie tylko o medalach – siła, wytrwałość i codzienne wyzwania

Inicjatywa Fundacji Otylii Jędrzejczak prowadzona jest od 2008 roku i konsekwentnie zachęca dziewczęta do aktywności fizycznej oraz przeciwdziała rezygnacji z lekcji wychowania fizycznego. Uczestniczki spotkania usłyszą historie nie tylko o sukcesach, ale także o trudnościach, porażkach i drodze do mistrzostwa.

Jak podkreśla Otylia Jędrzejczak:

„Chcemy pokazywać dziewczynom, że aktywność fizyczna nie jest obowiązkiem ani karą, ale czymś, co może dawać radość, energię i większą pewność siebie. Nie trzeba być zawodowym sportowcem i osiągać sukcesy, żeby czerpać ze sportu ogromne korzyści”.

Podczas wydarzenia mistrzynie opowiedzą o tym, jak sport pomaga dbać o zdrowie, dobre samopoczucie i budować pewność siebie.

foto: Paweł Skraba / materiały prasowe

Joanna Jędrzejczyk zwraca uwagę na długofalowe efekty takich spotkań:

„Najważniejsze jest to, że choćby nawet trzy dziewczynki z tej wielkiej grupy pójdą dalej, niekoniecznie po medale czy pasy mistrzowskie, ale po prostu zmienią swoje nawyki życiowe to będę bardzo szczęśliwa. Bo one wtedy odnajdą swoją wewnętrzną siłę”.

Praktyka i motywacja – jak wygląda program akcji?

Wtorkowe zajęcia rozpoczną się o godzinie 10:30 i potrwają kilka godzin. Najpierw uczennice wezmą udział we wspólnych ćwiczeniach prowadzonych przez zaproszone mistrzynie oraz trenerkę personalną. Kolejnym punktem programu będzie inspirująca rozmowa, podczas której sportsmenki podzielą się swoimi doświadczeniami, zdradzą kulisy przygotowań do zawodów oraz opowiedzą, jak radzą sobie z codziennymi trudnościami.

Dzięki otwartej formule spotkania, dziewczęta będą mogły zadać pytania i dowiedzieć się, jak mistrzynie radzą sobie z presją, jak pokonują własne słabości i jak sport wpłynął na ich życie.

Każda z zaproszonych mistrzyń ma inną historię i własne doświadczenia, ale wszystkie wiemy, jak wiele sport może nauczyć o nas samych. Podczas spotkań nie opowiadamy wyłącznie o medalach. Mówimy również o gorszych dniach, zwątpieniu, porażkach i powrotach. Chcemy, żeby uczennice zobaczyły w nas nie tylko znane zawodniczki, ale przede wszystkim kobiety, które dzięki wytrwałości nauczyły się walczyć o siebie i swoje marzenia – podkreśla Otylia Jędrzejczak.