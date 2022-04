W sobotę, 2 kwietnia, o godzinie 20 piłkarze Legii Warszawa zmierzą się z zawodnikami Lechii Gdańsk. Z powodu przebudowy Trasy Łazienkowskiej dojazd na stadion przy ul. Łazienkowskiej jest inny niż zwykle. Nieczynne są przystanki Rozbrat (w obydwu kierunkach) oraz przystanek Torwar (w kierunku Centrum) - poinformował stołeczny ratusz.

Trener Legii Warszawa Aleksandar Vukovic i rzeczniczka prasowa klubu Izabela Kruk podczas konferencji prasowej w Warszawie / Piotr Nowak / PAP

Pod koniec stycznia rozpoczęła się przebudowa wiaduktów Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli . Wyłączony z ruchu jest północny obiekt, a ruch pojazdów w obu kierunkach odbywa się południowym. Zakończyła się już rozbiórka fragmentu północnego wiaduktu nad rondem Sedlaczka, a skrzyżowanie ulic Rozbrat, Myśliwieckiej i Łazienkowskiej zostało przywrócone do ruchu, ale w zmienionej formie. Piesi mogą przejść pod wiaduktami Trasy Łazienkowskiej od strony ul. Łazienkowskiej.

W czasie prac na Trasie Łazienkowskiej autobusy kursują południowym wiaduktem w obydwu kierunkach bez zmian tras. Kibice powinni jednak pamiętać, że nieczynne są przystanki Rozbrat (w obydwu kierunkach) oraz przystanek Torwar (w kierunku Centrum). W dniu meczu, od godz. 18 do końca kursowania, przystanek Torwar (w stronę Pragi) dla wszystkich linii, tj. 138, 143, 151, 182, 188, 411, 502, 514, 520, 523 i 525, będzie obowiązywał jako stały.

Organizacja ruchu po zakończeniu meczu

Po zakończeniu meczu (ok. godz. 21.45) na ulice wyjadą autobusy linii 911, które będą kursowały na trasie: Torwar, Trasa Łazienkowska, al. Stanów Zjednoczonych do Wiatracznej.



Kursujące przez rondo Sedlaczka autobusy wróciły już na swoje podstawowe trasy. Autobusy linii 107 i 159, jadące w kierunku Kierbedzia i EC Siekierki, zatrzymują się na swoich stałych przystankach Rozbrat (przed Młodzieżowym Domem Kultury) i Legia-Stadion (na ul. Czerniakowskiej za skrzyżowaniem z ul. Łazienkowską). Jadąc w przeciwnym kierunku, autobusy tych linii stają na przystanku Legia-Stadion (przed parkingiem przy COS Torwar). Zawieszone jest funkcjonowanie przystanku Rozbrat (przy kościele). Pojazdy linii 107 i 159 zatrzymują się przy tymczasowym przystanku na ul. Myśliwieckiej przed II LO im. Stefana Batorego.



Autobusy linii 108 i 162, jadące w kierunku Metro Wilanowska i EC Siekierki, zatrzymują się na swoim stałym przystanku na ul. Myśliwieckiej za skrzyżowaniem z ul. Łazienkowską. Jadąc w drugim kierunku stają na tymczasowym przystanku Rozbrat 54 (zlokalizowanym ok. 15 m za przystankiem w lokalizacji stałej). Przystanek obowiązuje jako stały także dla linii 109 i 171, które znowu dojeżdżają do pętli przy COS Torwar.

Jak jeszcze dojechać na stadion Legii?

Na stadion można dojechać także innymi liniami komunikacji miejskiej.



Z Pragi-Południe autobusami linii 141, 158 bezpośrednio w okolice stadionu. Linią 111 lub 117 do przystanki Krucza z przesiadką do autobusów linii 109 lub 171 jadących na Torwar. 168 przez most Siekierkowski do przystanku Sielce z przesiadką do autobusów linii 107, 141, 159, 185 lub 187 jadących do przystanku Zaruskiego (linie 107, 141, 159, 185, 187) lub Legia-Stadion (linie 141, 185).



Z Ochoty i stacji metra Politechnika linią 187, z Dworca Zachodniego bezpośrednio linią 159, ze stacji Warszawa Powiśle autobusem 162 bezpośrednio w okolice stadionu. Do autobusów linii 159 możliwe są przesiadki z tramwajów kursujących zarówno ulicą Marszałkowską, jak i al. Niepodległości oraz ulicą Chałubińskiego