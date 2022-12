​Samorząd województwa mazowieckiego skieruje do skarbu państwa i NFZ wezwania do zwrotu środków, które w latach 2017-2019 Mazowsze wydało na wyrównanie ujemnego wyniku finansowego ośmiu szpitali wojewódzkich działających w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. To kwota ponad 100 mln zł.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Chodzi dokładnie o kwotę ponad 83 mln zł oraz ponad 18,3 mln zł odsetek. Jak zaznaczył marszałek Adam Struzik, zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej nie jest zadaniem samorządu. Dość zatem wyręczania państwa i NFZ przez samorządy - podkreślił.

Samorząd Mazowsza w ciągu zaledwie trzech lat wyłożył na wyrównanie ujemnego wyniku finansowego szpitalnych spółek ponad 83 mln zł.

To olbrzymie pieniądze, które mogliśmy wydać na inwestycje albo pomoc lokalnym samorządom. Tymczasem wyręczaliśmy państwo w jego obowiązku - zaznaczył marszałek. W przypadku braku zwrotu nam tych środków, będziemy zmuszeni podjąć działania w celu dochodzenia tej należności. Obejmuje to oczywiście wystąpienie na drogę postępowania sądowego - dodał.

"Apelujemy do rządu, żeby stanął na wysokości zadania"

Jak zauważył podczas konferencji prasowej radny województwa mazowieckiego Konrad Wojnarowski, jest kilka aspektów związanych z tą sprawą.

Po pierwsze, podejście państwa do respektowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Minęło już bowiem trochę czasu, a proces legislacyjny dotyczący poprawy czy naprawy ustawy nie został do tej pory rozpoczęty. To nas bardzo martwi. Nas, jak i obywateli, którzy korzystają z opieki zdrowotnej, ale też i samorządy, które obarcza się sprawami, za które odpowiedzialność powinno ponosić państwo. Niestety, kondycja szpitali jest dramatyczna. Obecna sytuacja gospodarcza, rosnące ceny energii, to wszystko sprawia, że szpitale stają się niewydolne finansowo. Dlatego apelujemy do rządu, żeby stanął na wysokości zadania i spełniał swoje zadania zarówno konstytucyjne, jak i ustawowe - powiedział radny.

W 2019 r. Trybunał Konstytucyjny ustalił, że samorząd nie jest podmiotem zobowiązanym do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej.

Jak podkreśliła radca prawny Aneta Gęsiarz-Krasucka, od strony prawnej system finansowania systemu ochrony zdrowia w Polsce jest tak zbudowany, że wszystkie zgromadzone składki zdrowotne trafiają do publicznego płatnika, jakim jest NFZ i to stąd powinny pochodzić wszystkie wydatki na finansowanie świadczeń.

Tymczasem, co wykazaliśmy przed Trybunałem Konstytucyjnym, faktyczne finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej rozkłada się na co najmniej dwóch płatników, tj. NFZ i organy tworzące, którymi najczęściej są samorządy - dodała.

Do sprawy odniósł się p.o. rzecznika prasowego Centrali NFZ Andrzej Troszyński.

Jak otrzymamy to wezwanie i poznamy jego treść, to wtedy będziemy mogli się do niego odnieść. Tymczasem warto podkreślić, że NFZ finansuje świadczenia opieki zdrowotnej na określonych przepisami zasadach - przekazał.

Konieczność wyrównania ujemnego wyniku finansowego dotyczyła ośmiu placówek: Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku, Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie, Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie, Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku oraz Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce.

W tym roku inwestycje w 25 placówkach medycznych podległych samorządowi województwa pochłonęły 354 mln zł. W 2023 r. będzie to ponad 450 mln zł.