Prokuratura otrzymała wstępne wyniki sekcji zwłok kobiety, którą miał zabić jej 40-letni mąż. Mężczyzna jest poszukiwany przez policję. Kobieta miała rany kłute klatki piersiowej, szyi i barku oraz cechy gwałtownego duszenia - dowiedziała się PAP.

Poszukiwany Tomasz Harczuk / Policja

Do zabójstwa kobiety doszło w nocy z 24 na 25 lipca w mieszkaniu przy ul. Odkrytej w Warszawie. Śledczy o ten czyn podejrzewają jej męża, 40-letniego Tomasza Harczuka. Mężczyzna jest poszukiwany listem gończym.

Jak nieoficjalnie ustaliła PAP, motywy zbrodni nie są na razie znane. Wiadomo jednak, że małżeństwo miało dziecko, którego nie było w domu w chwili zdarzenia. Według nieoficjalnych informacji dziecko było na wakacjach, gdzie mieli do niego dołączyć rodzice.



Po zabójstwie 40-latek miał uciec z mieszkania. Zwłoki kobiety znalazł członek rodziny.

Tomasz Harczuk jest poszukiwany w całym kraju

Prokurator Remigiusz Krynke z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga poinformował, że dotychczasowe ustalenia dały podstawy do tego, żeby przyjąć, że kobietę zabił mąż. Wydano postanowienie o przedstawieniu mu zarzutów z art. 148 kodeksu karnego (zabójstwo - PAP) - powiedział prokurator.



Mężczyzna jest poszukiwany. Sąd zastosował wobec niego areszt na 14 dni do listu gończego. Szukamy go w całym kraju - dodał.



Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga Północ, która nadzoruje śledztwo, otrzymała wstępne wyniki sekcji zwłok kobiety. Wyszło, że ma rany kłute klatki piersiowej, szyi i barku. Ujawniono też cechy gwałtownego duszenia kobiety - powiedział Krynke.

Apel policji

O poszukiwaniu 40-letniego Tomasza Harczuka poinformowała kilka dni temu lubelska policja . Poszukujemy 40-letniego Tomasza Harczuka podejrzanego o zabójstwo swojej żony w nocy z 24 na 25 lipca br. Do zdarzenia doszło w Warszawie. Z naszych ustaleń wynika, że obecnie mężczyzna ukrywa się na terenie powiatu zamojskiego - informował rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie Andrzej Fijołek.



Jego wizerunek opublikowany został na stronie lubelskiej policji. Mężczyzna ma szpakowate włosy, lekki zarost na twarzy, wyraźnie zaznaczone brwi.



Policja apeluje do osób, które widziały mężczyznę lub samochód którym się porusza - Volkswagen Passat kombi z 2000 roku nr rej. LZ 53727 - o kontakt z najbliższą jednostką policji lub na numer alarmowy 112. Samochód mógł zostać porzucony lub zaparkowany w miejscu ustronnym lub na terenach leśnych - dodał rzecznik.