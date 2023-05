Marek Saganowski został nowym trenerem Wisły Płock. Przejął obowiązki po Słowaku Pavolu Stano. Związał się z klubem z Mazowsza kontraktem ważnym do 30 czerwca 2024 z opcją przedłużenia o rok.

Marek Saganowski / Adam Warżawa / PAP

Stano prowadził Wisłę Płock od marca 2022 roku. Pod jego kierownictwem drużyna rozegrała 44 mecze, w tym 42 ligowe. W sumie zanotowała 15 zwycięstw, 7 remisów i 20 porażek. Duży wpływ na rozwiązanie współpracy miała runda rewanżowa sezonu 2022/23. Od początku tego roku "nafciarze" przegrali 10 spotkań, w tym aż siedem na wyjeździe, gdzie w tej rundzie nie wywalczyli nawet punktu.



Ostatnia porażka 1:3 ze Śląskiem sprawiła, że Wisła dwie kolejki przed końcem rozgrywek ma tylko dwa punkty więcej niż zajmujący 16. miejsce zespół z Wrocławia.

Marek Saganowski / Leszek Szymański / PAP

We wtorek klub rozstał się z Pavolem Stano i ogłosił, że nowym trenerem został Marek Saganowski.

Marek Saganowski i jego kariera

Saganowski swoją bogatą karierę piłkarską rozpoczął w Łódzkim Klubie Sportowym, ale najwięcej występów na krajowym podwórku zanotował w Legii Warszawa. Poza tym w Polsce grał jeszcze dla Wisły (w sezonie 2000/01) oraz Odry Wodzisław Śląski. Za granicą reprezentował barwy: Feyenoordu Rotterdam, Hamburgera SV, Vitorii Guimaraes, Troyes AC, Southamptonu FC, Aalborga BK oraz Atromitosu Ateny.



Saganowski jako zawodnik ma na swoim koncie cztery mistrzostwa Polski, trzy krajowe puchary, tytuł króla strzelców Pucharu Polski 2012/13 oraz 35 meczów i pięć bramek w reprezentacji.



Karierę trenerską rozpoczął w Legii Warszawa, gdzie przez rezerwy i drużynę U-19 trafił do pierwszego zespołu jako asystent Aleksandara Vukovica. Było to w kwietniu 2019 roku. Pracę w stolicy zakończył w listopadzie 2020.



Saganowski dwukrotnie poprowadził stołeczną drużynę w spotkaniach z Lechią Gdańsk (3:1), pod nieobecność zawieszonego trenera Vukovica, oraz w Superpucharze Polski z Cracovią (4:5 w serii rzutów karnych), gdy stołeczny klub opuścił Czesław Michniewicz, w którego sztabie również był asystentem. Samodzielne doświadczenie zdobywał w drugoligowym Motorze Lublin, któremu zagwarantował miejsce w barażach o awans do 1. ligi. Od października ubiegłego roku aż do teraz z powodzeniem prowadził drugoligową Pogoń Siedlce.

Saganowski w tym sezonie poprowadzi Wisłę w niedzielnym meczu z Rakowem Częstochowa w Płocku i 27 maja z Cracovią na wyjeździe.