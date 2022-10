Lucyna Wiśniewska, była posłanka, obecna dyrektorka Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu, zginęła wypadku na dk 9 w okolicach Skaryszewa na Mazowszu. Informację przekazał na Facebooku wójt gminy Jedlińsk Kamil Dziewierz.

"Ogromna strata i wielki smutek. W wyniku tragicznego zdarzenia drogowego, do którego doszło dziś w godzinach popołudniowych w Modrzejowicach, śmierć poniosła Pani Lucyna Wiśniewska, dyrektor Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu. Moje wyrazy współczucia dla rodziny i bliskich. Wieczny odpoczynek, racz Jej dać Panie" - napisał wójt Jedlińska na Facebooku.

Jak poinformował mł. asp. Marcin Sawicki z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, wypadek wydarzył się po godz. 13 w miejscowości Modrzejowice w pow. radomskim.

Kierujący volvo 58-letni mężczyzna podczas wyprzedzania doprowadził do zderzenia z osobowym mercedesem, który skręcał w lewo w drogę gminną - przekazał policjant. Kierująca mercedesem 67-letnia kobieta poniosła śmierć na miejscu. Jej 69-letniemu pasażerowi, a także kierowcy volvo, nic się nie stało.

Kim była Lucyna Wiśniewska?

Lucyna Wiśniewska była z zawodu lekarzem neurologiem. W latach 90. pełniła m.in. funkcję lekarza wojewódzkiego województwa radomskiego. Później została zastępcą dyrektora Mazowieckiego Centrum Zdrowia Publicznego w Warszawie i Radomiu. Do 2005 r. zajmowała stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu.

Należała do współtwórców radomskiej organizacji Środowiska Inicjatywa, działała w Katolickim Stowarzyszeniu Lekarzy Polskich. W wyborach parlamentarnych w 2005 r. została wybrana do Sejmu V kadencji z listy Prawa i Sprawiedliwości z okręgu radomskiego. 27 kwietnia 2007 r. przeszła do Prawicy Rzeczypospolitej. Od kilkunastu lat kierowała Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Radomiu.