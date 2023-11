"Łowcy cieni" CBŚP zatrzymali czterech mężczyzn poszukiwanych Europejskim Nakazem Aresztowania przez belgijskie służby. Mężczyźni ścigani byli za porwanie i bezprawne pozbawienie wolności z użyciem broni palnej dwóch obywateli Belgii.

Jeden z zatrzymanych mężczyzn / CBŚP

Sprawa zaczęła się, gdy za pośrednictwem oficera łącznikowego CBŚP przy Europolu, do policjantów Centralnego Biura Śledczego Policji wpłynęła informacja, że czterech Polaków jest poszukiwanych na podstawie Europejskich Nakazów Aresztowania, wydanych przez belgijskie organy ścigania.

Mężczyźni byli poszukiwani za porwanie i bezprawne pozbawienie wolności z użyciem broni palnej dwóch obywateli Belgii - poinformowała rzecznik prasowa CBŚP podinsp. Iwona Jurkiewicz.

Do zdarzenia doszło w czerwcu 2023 roku w Antwerpii. Wszystko wskazywało na to, że w sprawę zamieszani są Polacy, którzy najprawdopodobniej ukrywają się na terenie naszego kraju. Do akcji wkroczyli "łowcy cieni", który potrzebowali niespełna 3 miesięcy, aby ustalić miejsca ukrywania się ściganych - wyjaśniła rzeczniczka.

Trzech mężczyzn zostało zatrzymanych w Warszawie w wynajętym mieszkaniu. Czwarty poszukiwany został ujęty w Radomiu. W jego zatrzymaniu "łowcom cieni" pomogli policjanci z grupy realizacyjnej z Zarządu w Radomiu CBŚP - podała Jurkiewicz.

Jak ustalili śledczy zatrzymani mogą mieć związek z pseudokibicami jednego z radomskich klubów sportowych.

Na podstawie przeprowadzonej procedury ekstradycyjnej czterech mężczyzn zostało przekonwojowanych do Belgii zgodnie z dyspozycją zawartą w ENA - przekazał Jurkiewicz.