Port lotniczy w Radomiu został oficjalnie otwarty. W uroczystości wziął udział m.in. premier Mateusz Morawiecki. Wieczorem, po 5,5 latach przerwy, wyląduje tu pierwszy samolot rejsowy polskich linii lotniczych LOT. Nowa odsłona to też nowa nazwa - Port Lotniczy Warszawa-Radom. Obecność stolicy w nazwie ma przyciągnąć na lotnisko turystów oraz mieszkańców Warszawy. Sprawdzamy więc, jak wygląda dojazd bez samochodu.

Port lotniczy w Radomiu / Piotr Szydłowski / RMF FM

Warszawę od Radomia dzieli niemal 100 kilometrów. Są 3 możliwości dojazdu do portu Lotniczego Warszawa-Radom.

Po pierwsze, samochodem, a warto zaznaczyć, że lotnisko oferuje na początkowym etapie darmowe parkingi.

Po drugie, uruchomionym na ostatnią chwilę shuttle busem, łączącym radomskie lotnisko z największym stołecznym portem - Lotniskiem im. Chopina na Okęciu, którego godziny odjazdów będą dostosowane do radomskich lotów.