Łoś wtargnął do domu i zniszczył meble. Szybka akcja służb koło Piaseczna

Nietypowy gość pojawił się w czwartek w jednym z domów w Wólce Kozodawskiej koło Piaseczna.
Jak informuje reporter RMF MAXX Przemysław Mzyk, przez otwarte okno do domu wtargnął łoś. Zwierzę, wyraźnie zdezorientowane, poruszało się po wnętrzu i zdążyło zniszczyć kilka mebli.
Szybka reakcja służb
Na miejsce natychmiast wezwano odpowiednie służby. Straż Miejska w Piasecznie potwierdziła, że interwencja przebiegła sprawnie i bezpiecznie.
Nikomu nic się nie stało, zwierzę opuściło posesję – przekazał nam dyżurny.
Dzięki szybkiej akcji służb, łoś o własnych siłach opuścił gospodarstwo i wrócił do swojego naturalnego środowiska.