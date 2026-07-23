Łoś wtargnął do domu i zniszczył meble. Szybka akcja służb koło Piaseczna

RMF24

Niecodzienny gość odwiedził dziś jeden z domów w Wólce Kozodawskiej koło Piaseczna. Przez otwarte okno do środka dostał się... łoś! Zwierzę zdemolowało część mebli, ale na szczęście nikomu nic się nie stało. Służby zareagowały błyskawicznie, a łoś wrócił na łono natury.

Nietypowy gość pojawił się w czwartek w jednym z domów w Wólce Kozodawskiej koło Piaseczna.

Jak informuje reporter RMF MAXX Przemysław Mzyk, przez otwarte okno do domu wtargnął łoś. Zwierzę, wyraźnie zdezorientowane, poruszało się po wnętrzu i zdążyło zniszczyć kilka mebli.

Szybka reakcja służb

Na miejsce natychmiast wezwano odpowiednie służby. Straż Miejska w Piasecznie potwierdziła, że interwencja przebiegła sprawnie i bezpiecznie.

Nikomu nic się nie stało, zwierzę opuściło posesję – przekazał nam dyżurny.

Dzięki szybkiej akcji służb, łoś o własnych siłach opuścił gospodarstwo i wrócił do swojego naturalnego środowiska.



