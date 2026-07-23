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Łoś wtargnął do domu i zniszczył meble. Szybka akcja służb koło Piaseczna

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 23 lipca (14:45)

Niecodzienny gość odwiedził dziś jeden z domów w Wólce Kozodawskiej koło Piaseczna. Przez otwarte okno do środka dostał się... łoś! Zwierzę zdemolowało część mebli, ale na szczęście nikomu nic się nie stało. Służby zareagowały błyskawicznie, a łoś wrócił na łono natury.

Łoś wtargnął do domu i zniszczył meble. Szybka akcja służb koło Piaseczna
Fot. Animal Rescue Poland /Shutterstock

Nietypowy gość pojawił się w czwartek  w jednym z domów w Wólce Kozodawskiej koło Piaseczna. 

Jak informuje reporter RMF MAXX Przemysław Mzyk, przez otwarte okno do domu wtargnął łoś. Zwierzę, wyraźnie zdezorientowane, poruszało się po wnętrzu i zdążyło zniszczyć kilka mebli. 

Szybka reakcja służb

Na miejsce natychmiast wezwano odpowiednie służby. Straż Miejska w Piasecznie potwierdziła, że interwencja przebiegła sprawnie i bezpiecznie.

 

 

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Nikomu nic się nie stało, zwierzę opuściło posesję – przekazał nam dyżurny. 

Dzięki szybkiej akcji służb, łoś o własnych siłach opuścił gospodarstwo i wrócił do swojego naturalnego środowiska.


 

Źródło: RMF MAXX

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