​Kursant nauki jazdy z Radomia przejechał na czerwonym świetle. Widział to patrol drogówki, mandat zapłacił instruktor, bo to na nim spoczywa odpowiedzialność za zachowanie za kierownicą osoby przygotowującej się do roli kierowcy - poinformowała radomska policja.

Kursant nauki jazdy przejechał na czerwonym świetle, mandat zapłacił instruktor / Policja Radom / Policja We wtorek na ulicy Warszawskiej w Radomiu patrol radomskiej drogówki wchodzący w skład Mazowieckiej Grupy Speed nagrał wideorejestratorem wykroczenie pojazdu nauki jazdy. Kierujący nie zastosował się do nadawanego przez sygnalizator S-1 sygnału czerwonego i wjechał na skrzyżowanie, nie podejmując nawet próby hamowania - przekazała sierż. szt. Dorota Wiatr-Kurzawa z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Policjanci zatrzymali pojazd do kontroli, w którym znajdował się 61-letni instruktor nauki jazdy oraz 22-letni przyszły kierowca. Kursant nauki jazdy przejechał na czerwonym świetle, mandat zapłacił instruktor Policja Radom / Policja Kontrola zakończyła się mandatem karnym w kwocie 500 złotych i 15 punktów nałożonym na instruktora, który w trakcie odbywania szkolenia dla kandydatów na kierowców ponosi odpowiedzialność za ich postępowanie. Na szczęście w tej sytuacji nikomu nic się nie stało i nie doszło do żadnego zdarzenia drogowego. To właśnie instruktora zadaniem jest przekazanie wiedzy przyszłym kierowcom na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym i obowiązku przestrzegania przepisów, w celu uniknięcia sytuacji stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia swojego, jak i innych uczestników ruchu drogowego. Zobacz również: W Orientarium powstaje motylarnia i pawilon zwierząt nocnych

