Nie tylko budowniczowie, ale również archeolodzy pracują na terenie ostatniego odcinka linii M2 na Bemowie. Niedawno udało się im odkopać pomieszczenia prawdopodobnie z przełomu XIX i XX wieku. Znalezisk może być jednak więcej.

Archeolodzy czuwają nad budową

Nad budową bemowskiego odcinka II linii metra na Karolin, czuwa zespół ekspertów z Państwowego Muzeum Archeologicznego. Jeszcze przed rozpoczęciem właściwych prac prowadzili na tym terenie tzw. badania powierzchniowe, w czasie których znaleźli między innymi fragmenty ceramiki - datowane na okres późnego średniowiecza.

Wykonano również kwerendę w materiałach archiwalnych dotyczących tej części Warszawy.

Piwniczka z przełomu XIX i XX wieku

Po rozpoczęciu prac ziemnych archeolodzy mogli już zajrzeć pod ziemię - w miejscu, gdzie powstaje Stacja Techniczno-Postojowa Karolin. W jej zachodnim fragmencie odkryli zabudowę - najprawdopodobniej piwniczkę. Znajduje się ona w miejscu, gdzie na mapie z 1931 roku zaznaczone są dwa budynki Folwarku Karolin, ale prawdopodobnie była to zupełnie odrębna konstrukcja ceglana.

Co ciekawe, do jednej ze ścian przylega tzw. komin. Na jego wewnętrznej ścianie archeolodzy znaleźli pozostałości po metalowych stopniach, które najprawdopodobniej służyły do wchodzenia i wychodzenia. Ściany tzw. komina były okopcone.







Wraz z postępem budowy archeolodzy spodziewają się, że na terenie przyszłej stacji techniczno-postojowej mogą jeszcze kryć się przedmioty z dawnych lat. Tam, gdzie na początku XX wieku były folwarki, mogą to być m.in. narzędzia rolnicze, ozdoby czy naczynia. A na dawnych dobrach wsi Mory na przykład ceramika późnośredniowieczna.