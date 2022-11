Warszawska Organizacja Turystyczna znalazła ciekawy sposób na zachęcenie warszawiaków i przyjezdnych do odwiedzania miejsc kultury. Swoją akcją chce pokazać, że dziś muzea to wciąż nie przeżytek i można w nich spędzić naprawdę ciekawy czas.

Muzeum Fryderyka Chopina / odkrywajwarszawe.pl /

Akcja polega na odwiedzeniu wybranych 18 muzeów biorących udział w projekcie i zebranie z każdego z nich pieczątki do wcześniej zakupionej książeczki.

Chcieliśmy w ten sposób nawiązać nieco do tradycji zbierania pieczątek która jest znana chociażby z wycieczek górskich czy żeglarskich. Przenieśliśmy to na grunt warszawski i wpadliśmy na pomysł włączenia do akcji właśnie muzeów – mówi Barbara Tutak z Warszawskiej Organizacji Turystycznej.

Najważniejszym celem jest dla nas szerzenie ciekawości świata i odczarowanie stereotypu muzeum jako miejsca nieco przestarzałego i nieciekawego z perspektywy młodego człowieka. Wbrew pozorom w takich miejscach można spędzić naprawdę wiele wartościowych godzin. Oczywiście możliwość zdobycia nagrody też jest ważnym elementem tej akcji, ale dla nas nadrzędną ideą i czymś co wywołuje uśmiech na naszych twarzach jest fakt, jak dużo osób wybierze się do takich miejsc – dodaje Tutak.

Nagrody czekają

Trzy pierwsze osoby, którym najszybciej uda się zebrać wszystkie 18 pieczątek mogą liczyć na nagrody.

Osoba, która zajmie pierwsze miejsce będzie miała ufundowaną kolację i nocleg w jednym z historycznych warszawskich hoteli. Drugi zwycięzca otrzyma pakiet odwiedzin w różnego rodzaju atrakcjach w stolicy. Z kolei ten, kto zamknie podium będzie mógł liczyć na specjalną spersonalizowaną wycieczkę szlakami Warszawy – wymienia organizatorka.

Listę muzeów, które biorą udział w akcji można znaleźć na stronie https://odkrywajwarszawe.pl/klub-odkrywcow-warszawy-muzea/.

Książeczki będą dostępne w wybranych muzeach uczestniczących w Programie, w siedzibie WOT na ul. Podwale 13 w Warszawie oraz w Punkcie Informacji Turystycznej w PKiN.

Dochód ze sprzedaży książeczki będzie przeznaczony m.in. na darowiznę dla Fundacji ,,Daj Herbatę’’, która od lat pomaga osobom w kryzysie bezdomności.