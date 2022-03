Jak informuje reporter RMF MAXXXX Przemek Mzyk - artyści z Barcelony pojawili się przed halą Torwar, odwiedzą też Dworzec Wschodni, a potem pojadą do Lublina, Przemyśla i do Medyki, na granicę. Chcą, aby choć na chwilę na twarzach ukraińskich uchodźców pojawił się uśmiech.

"Klauni bez granic" przed halą Torwar w Warszawie / Przemysław Mzyk / RMF MAXXX

"Klauni bez granic" przyjechali do Polski na 10 dni. Celem ich wizyty jest zapewnienie emocjonalnego wsparcia poprzez śmiech dzieciom-uchodźcom i ich rodzinom.

Jesteśmy tutaj po to, by przynieść jak najwięcej uśmiechu dla wszystkich, którym może to dobrze zrobić i przynieść ulgę, dzieciom i dorosłym, którzy uciekają przed wojną- mówi reporterowi RMF MAXXX Przemkowi Mzykowi Magda Staniewicz z organizacji "Klauni Bez Granic".

Artyści - wolontariusze odwiedzą też Dworzec Wschodni oraz Konstancin, a potem pojadą do Lublina, Przemyśla i Medyki.

Misją "Clowns Without Borders" jest poprawa sytuacji emocjonalnej dzieci poszkodowanych w wyniku konfliktów zbrojnych, wojen i klęsk żywiołowych przez występy komediowe zawodowych klaunów - wolontariuszy.

Organizacja powstała na początku lat 90tych w Barcelonie. Pierwsze pokazy odbywały się w obozach dla uchodźców byłej Jugosławii.