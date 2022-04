Kilkanaście tysięcy osób zadeklarowało już gotowość honorowego oddawania krwi dla ukraińskich żołnierzy. Zbiórkę takich deklaracji uruchomiło Narodowe Centrum Krwi.

Zdj. ilustracyjne / RMF FM

Formularz z deklaracją może wypełnić każda osoba, która spełnia warunki, by zostać honorowym krwiodawcą, nawet jeśli do tej pory nigdy tego nie robiła. Wymogi to minimalny wiek 18 lat i minimalna waga 55 kilogramów. Każda osoba, która chce zadeklarować gotowość honorowego oddania krwi, może zostawić swoje dane i informacje o grupie krwi - tłumaczy doktor Małgorzata Lorek, dyrektor Narodowego Centrum Krwi.

DEKLARACJĘ GOTOWOŚCI HONOROWEGO ODDANIA KRWI MOŻNA ZNALEŹĆ TUTAJ.

Do tej pory ukraińskie Ministerstwo Zdrowia nie sygnalizowało zapotrzebowania na krew. Jeśli takie sygnały pojawią się, osoby zarejestrowane w tej nowej bazie mogą spodziewać się szybkiego kontaktu.

W ostatnich tygodniach strona ukraińska zgłaszała za to zapotrzebowanie na sprzęt do pobierania krwi. Taki sprzęt został w wielu miejscach zniszczony, w czasie rosyjskich ataków na ukraińskie szpitale.

Jak ustalił nasz reporter w Narodowym Centrum Krwi, zapasy krwi w polskich magazynach są obecnie na stałym, optymalnym poziomie. Obserwujemy sytuację, póki nie ma zapotrzebowania ze strony ukraińskiej, nie ma potrzeby organizowania specjalnych dodatkowych akcji. Pomimo tego, że wielu pacjentów przyjechało z Ukrainy, to drastycznie nie wpłynęło na większe zapotrzebowanie na krew, to może się zmienić przed wakacjami, gdy zrobi się ciepło, wtedy zgłasza się mniej krwiodawców, a zapasy się kurczą - dodaje doktor Małgorzata Lorek.