W listopadzie mają ruszyć pierwsze prace terenowe związane z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego, czyli największego lotniska w Polsce, między Łodzią a Warszawą. Taki scenariusz zakłada przedstawiony dzisiaj Plan Generalny Portu. Na początek - jak ustalił nasz reporter - będzie to przede wszystkim wycinka drzew, wyburzanie niezamieszkałych budynków i przygotowanie nawierzchni. Dzisiaj ruszyły konsultacje Planu Generalnego CPK z samorządami.

/ Michał Dobrołowicz / RMF FM

Plan Generalny zakłada, że budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego zakończy się w 2027 roku. Pierwsi pasażerowie mają skorzystać z nowego lotniska w drugiej połowie 2028 roku. W harmonogramie prac wpisany jest lipiec, nastawiamy się na drugą połowę 2028 roku - tłumaczy w rozmowie z naszym dziennikarzem rzecznik spółki CPK Konrad Majszyk.

Rozpoczęte dzisiaj konsultacje Planu Generalnego CPK potrwają 30 dni. W najbliższych dniach spółka CPK złoży wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy lotniska.

Ilu pasażerów w 2060 roku?

We wtorek przedstawiono także dokładne prognozy, jak duży ruch lotniczy spodziewany jest w Centralnym Porcie Komunikacyjnym aż do 2060 roku.

Zakładają one, że w pierwszym roku pełnej działalności, czyli w roku 2029, lotnisko obsłuży prawie 30 milionów podróżnych, w 2035 roku - ponad 36 milionów, w 2045 roku - ponad 50 milionów pasażerów, a w 2060 roku - ponad 64 miliony pasażerów (w ciągu roku).

Właściwa budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego, czyli symboliczne wbicie pierwszej łopaty, jest planowane na koniec przyszłego roku, gdy wydana zostanie decyzja lokalizacyjna dla lotniska. Do tego czasu władze spółki CPK będą kupować kolejne działki od mieszkańców trzech gmin, na terenie których ma powstać mega-port: Teresin, Wiskitki i Baranów.

/ Michał Dobrołowicz / RMF FM

Do tej pory w ramach Programu Dobrowolnych Nabyć spółka CPK kupiła kilkadziesiąt hektarów. Teren nowego portu ma objąć ponad dwa tysiące hektarów powierzchni. Jak ustalił nasz reporter, ponad tysiąc hektarów objęty jest negocjacjami, część z nich jest już uzgodniona. Umowy sprzedaży - jak usłyszał nasz dziennikarz w spółce CPK - czekają na podpisanie.

Część mieszkańców tłumaczy jednak, że nie będą sprzedawać swojej ziemi pod budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego. Nikt z nami nie rozmawia, dostajemy tylko ulotki, które znajdujemy w skrzynce. Wiemy, że są spotkania on line w sprawie Centralnego Portu, ale nie mamy czasu w nich brać udziału, bo pracujemy w gospodarstwie, mamy dużo pracy: przy zwierzętach, przy kartoflach. Chcemy tu zostać i planujemy tu kolejne lata, żyjemy tu z dziada pradziada - tłumaczą właściciele jednej z działek w Baranowie, położonej na granicy planowanego tam Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Co zakłada Plan Generalny CPK?

Przedstawiony dzisiaj Plan Generalny CPK, zakłada przewidywane trzy fazy rozwoju infrastruktury lotniska. Faza pierwsza potrwa do 2035 roku i obejmie dwie niezależne równoległe drogi startowe wraz z infrastrukturą przygotowaną do obsługi około 330 tysięcy operacji rocznie. Faza druga przewidywana jest do roku 2044. Zakłada przepustowość ruchu do poziomu około 390 tysięcy operacji rocznie.