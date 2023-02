Lipiec i sierpień tego roku to realny termin rozpoczęcia budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego - ustalił nasz reporter. Chodzi o największe lotnisko w Polsce, między Łodzią a Warszawą. Wczoraj spółka CPK wskazała nowe działki, na które mieszkańcy mogą wymienić należące do nich grunty, na których ma powstać lotnisko. Nasz dziennikarz na miejscu sprawdzał, jakie nastroje panują wśród mieszkańców.

Zdj. ilustracyjne / Marcin Obara / PAP

Termin rozpoczęcia budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego zależy od terminu wydania decyzji środowiskowej przez Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Właśnie w połowie roku ta decyzja może się pojawić. Kilka tygodni później mogą rozpocząć się pierwsze prace przygotowawcze. Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że pierwsza łopata zostanie wbita w gminie Baranów. Od tego miejsca front robót może się posuwać - opisuje w rozmowie z naszym dziennikarzem rządowy pełnomocnik do spraw budowy CPK Marcin Horała.

Do Programu Dobrowolnych Nabyć zorganizowanego przez spółkę CPK zgłosiło się około 800 właścicieli gruntów. Spółka kupiła około 300 hektarów na terenie inwestycji potrzebnych pod budowę nowego lotniska. W przypadku kolejnych 300 hektarów jesteśmy na etapie uzgodnień, negocjacje się skończyły - opisuje Marcin Horała. Lotnisko w pierwszym etapie ma zajmować powierzchnię około 2100 hektarów.

Nowe działki za grunty pod budowę lotniska

Spółka Centralny Port Komunikacyjny poinformowała we wtorek, że pozyskała kolejne grunty zamienne dla mieszkańców z obszaru projektowanego lotnisk. Chodzi między innymi o ok. 370 ha z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Z Krajowego Zasobu Nieruchomości spółka CPK pozyskała nieruchomość w Parzniewie o łącznej powierzchni 4,5 ha. Jest on położona około 2,5 km od Pruszkowa i 17 km od centrum Warszawy. Działki znajdują się na terenie ośmiu gmin w promieniu 100 km od projektowanego lotniska CPK i będą oferowane zainteresowanym zamianą rolnikom przystępującym do Programu Dobrowolnych Nabyć.

Mieszkańcy Baranowa, z którymi rozmawiał nasz reporter, podchodzą z dystansem do tych propozycji. Większość osób, które spotkał nasz dziennikarz przyznaje, że czekają na lepszą ofertę i na moment, gdy będą mieć pewność, że lotnisko powstanie. Wciąż wydaje się, że jest daleko do tego. Nikt ze mną o tym nie rozmawiał. Czekam, co się wydarzy. Wolałbym tu zostać. Na razie nie zabiegam o rozmowy, odszkodowania, bo nikt nie wie, co się wydarzy, czy to lotnisko faktycznie będzie. Ale jak ktoś przyjdzie i zorganizuje wysiedlenie, nie ma problemu, jak będzie trzeba, tak zrobię - mówi jeden z mieszkańców Baranowa.

Część mieszkańców nie chce budowy CPK / Fot. Michał Dobrołowicz / RMF FM

Jego sąsiadka dodaje, że obecne propozycje nieruchomości i działek, na które można zamienić grunty, na których ma powstać lotnisko, nie satysfakcjonują jej. Szukam czegoś bliżej miasta, by był łatwiejszy dojazd, by były sklepy, lekarz. Propozycja działki w Parzniewie pod Pruszkowem nie jest dla mnie ciekawa. Tu mieszkają starsze osoby, związane z tą ziemią. Dopóki nie zobaczę początku budowy, zamierzam czekać. Potem to się może zmienić, na szczęście mam syna, on zdecyduje, co dalej - opowiada.

Jaka jest oferta od CPK dla mieszkańców?

Każdy przystępujący do Programu Dobrowolnych Nabyć właściciel dostaje 140 proc. wartości rynkowej budynku i 120 proc. wartości gruntu. To oznacza, że na przykład za dom o wartości miliona złotych, spółka CPK jest w stanie zapłacić 1,4 mln złotych. Jesteśmy też w stanie zaoferować właścicielom inne atrakcyjne metody wyceny, np. wartość odtworzeniową domu bez uwzględnienia amortyzacji.

Dla uczestników PDN proponujemy również inne udogodnienia i bonusy, nie stosowane dotychczas w trakcie realizacji innych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce, np. sfinansowanie przez CPK przeprowadzki i obsługi prawnej - tak na pytania naszego dziennikarza odpowiada rzecznik spółki CPK Konrad Majszyk.

Brakuje nam pewności, co się wydarzy, zwłaszcza w roku wyborczym i dokładnych informacji, co, gdzie, kiedy ma się wydarzyć. Na razie wszystko jest na papierze, rzeczywistość jest trudniejsza. Jeśli mamy się stąd wyprowadzić to chcielibyśmy zrobić to godnie, w godnych warunkach - opisują mieszkańcy Baranowa.

Jak ustalił nasz reporter, jeszcze przed wbiciem pierwszej łopaty pod budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego, rozpocząć może się budowa tunelu Kolei Dużych Prędkości pod Łodzią. Realny termin początku prac to wiosna, a prawdopodobny miesiąc to kwiecień.