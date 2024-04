W Warszawie trwa półfinał konkursu Miss Polonia. W tym roku odbywa się już 95. edycja tego konkursu piękności.

Zuzanna Szczepańska i Joanna Jach / Michał Dobrołowicz / RMF FM

Czujemy się pięknie. Jaki jest przepis na to, żeby czuć się pięknie? Warto zadbać o siebie, w tym o wewnętrzną akceptację siebie, o swoją głowę, żeby zaakceptować to, jak się wygląda, zaakceptować, że nikt z nas nie jest idealny. My też czasami tak mamy, że widzimy w lustrze niedoskonałości, próbuję nie porównywać się do nikogo. Każdy z nas jest i każda z nas jest piękna na swój sposób, dlatego nie warto się porównywać - podkreśla jedna z półfinalistek Anita Sawicka.

Według półfinalistki Joanny Jach, nie warto zbyt dużej wagi przywiązywać do tego, co myślą na nasz temat inni. Trzeba czuć się samemu ze sobą dobrze, zaakceptować to, co lubimy robić, jest wiele pięknych dziewczyn, każda jest inna, to może być sposób na piękno - zaznacza. Zuzanna Szczepańska dodaje, że pewność siebie buduje poczucie piękna. Warto przekraczać swoje granice, powiedzieć sobie, że dam radę, pomimo kompleksów, pokazywać się w wielu miejscach - podkreśla w rozmowie z RMF FM półfinalistka Miss Polonia Zuzanna Szczepańska.

Anita Sawicka i Aleksandra Śliski / Michał Dobrołowicz

Miss Polonia to jeden z najstarszych konkursów piękności nie tylko w Polsce, lecz także na świecie. Nazwę konkursu wymyślił literat Tadeusz Boy-Żeleński.

Miss Polonia posiada ogromną dozę wdzięku. Ma jasną, polską twarz i zgrabną dziewczęcą postać. Bądźmy pewni, że wzbudzi zachwyt w Paryżu - tak brzmiał werdykt jury podczas pierwszych wyborów Miss Polonia odbywających się w 1929 roku w Warszawie.

W ciągu ponad 90 lat istnienia konkursu, tytuł i koronę Miss Polonia nosiły aż 43 Polki. Korona jest trofeum przechodnim, natomiast tytuł przyznawany jest dożywotnio.