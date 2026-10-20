Incydent na siłowni plenerowej. 20-latek z pałką teleskopową zaatakował 13-latka

RMF24

Dramatyczne sceny rozegrały się na plenerowej siłowni pod Mostem Świętokrzyskim w Warszawie. 20-letni mężczyzna, będący pod wpływem alkoholu, zaatakował 13-letniego chłopca, grożąc mu pałką teleskopową. Dzięki szybkiej reakcji świadków i błyskawicznej interwencji policji, agresor został zatrzymany i trafił do aresztu.

Do niebezpiecznego incydentu doszło na popularnych bulwarach wiślanych w Warszawie, w rejonie Mostu Świętokrzyskiego. Grupa młodzieży korzystała z plenerowej siłowni, gdy nagle została zaczepiona przez 20-latka. Agresor, będący pod wpływem alkoholu, wyciągnął pałkę teleskopową i zaatakował 13-letniego chłopca. Szarpał go, groził pobiciem i nie pozwalał odejść.

Szybka reakcja świadków i policji

Na szczęście obecni na miejscu koledzy chłopca oraz inni świadkowie nie pozostali obojętni. Natychmiast wezwali policję i zarejestrowali część zdarzenia telefonami. Funkcjonariusze z Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego śródmiejskiej komendy pojawili się na miejscu już po kilku minutach. 20-latek został zatrzymany, a przy nim zabezpieczono niebezpieczną pałkę teleskopową. Miał ponad dwa promile alkoholu we krwi.

Fot. Policja / materiały udostępnione

Fot. Policja / materiały udostępnione

Zarzuty i tymczasowy areszt

Po przewiezieniu do komendy przy ulicy Wilczej, agresor spędził noc w policyjnym areszcie. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty kierowania gróźb karalnych oraz naruszenia nietykalności cielesnej - oba czyny zostały zakwalifikowane jako występki o charakterze chuligańskim.

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście Północ wystąpiła do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Sąd przychylił się do tego wniosku i zastosował wobec 20-latka środek zapobiegawczy na dwa miesiące.

Śledztwo pod nadzorem prokuratury

Postępowanie w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ. Śledczy sprawdzają wszystkie okoliczności zdarzenia oraz motywy działania agresora. Policja apeluje do świadków, którzy mogą posiadać dodatkowe informacje lub nagrania, o kontakt z komendą.