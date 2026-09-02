IMGW bije na alarm. Wisła w Warszawie osiągnęła rekordowo niski stan wody

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W środę na stacji hydrologicznej Warszawa-Bulwary na Wiśle zanotowano rekordowo niski stan wody na poziomie 98 cm - wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Dotychczasowy najniższy zarejestrowany poziom rzeki na stacji Warszawa-Bulwary wynosił 100 cm i został osiągnięty pod koniec ubiegłego tygodnia, przebijając przy tym wcześniejszy, rekordowy pomiar z początku sierpnia br. Wówczas stan wyniósł 102 cm. Dolna granica stanów średnich dla tej stacji wynosi 180 cm.

Z danych Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że również pobliskie stacje hydrologiczne, czyli Warszawa-Nadwilanówka i Modlin, rejestrują niskie stany wody - odpowiednio 16 cm i 186 cm.

IMGW ostrzega przed suszą hydrologiczną

Jak poinformował IMGW we wpisie na platformie X, obecnie w całej Polsce łącznie obowiązuje 91 ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną, w tym także dla zlewni obejmujących obszar Warszawy.

Susza hydrologiczna to okres, w którym dochodzi do obniżenia zasilania wód powierzchniowych i podziemnych. Objawia się niskimi wielkościami przepływu w rzekach oraz obniżeniem zwierciadła wody w jeziorach.