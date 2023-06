Dzisiaj piąty dzień czerwca, zatem niecałe trzy tygodnie pozostały do końca roku szkolnego. Na RMF24.pl sprawdzamy, ile czasu mają uczniowie, by poprawić oceny. Nauczyciele przekonują, że to najlepszy moment, by przewidywaną trójkę na świadectwie z biologii zamienić na czwórkę.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

To najlepszy moment, aby postarać się o lepszą ocenę. W naszej szkole część nauczycieli już wystawiła przewidywane oceny, wszyscy mają obowiązek zrobić to do 7 czerwca, czyli jeszcze przed długim weekendem - opisuje dyrektor XI LO im. Mikołaja Reja w Warszawie Małgorzata Wojtysiak.

Rodzicom przekażemy, zrobią to wychowawcy, informację o prognozowanych ocenach po powrocie uczniów z długiego weekendu, w poniedziałek, a od wtorku będzie można składać podania o przystąpienie do sprawdzianu, który może podnieść ocenę roczną. W środę, 14 czerwca, są zaplanowane te sprawdziany, a dzień później oceny zostaną wystawione. Rada klasyfikacyjna zbierze się w poniedziałek za dwa tygodnie, 19 czerwca. Oceny będą za to zatwierdzone w środę, 21 czerwca - jest więc jeszcze sporo czasu, by poprawić oceny. Co ważne, jest korzystna dla uczniów reguła, że ocena na świadectwie nie może być niższa od tej proponowanej - podkreśla dyrektor warszawskiego liceum.

"Polski? Jest dwójka, chciałabym mieć trójkę"

Chcę poprawić ocenę z języka polskiego. Na razie wychodzi mi dwójka, chciałabym mieć trójkę. Uczę się i przeglądam "Odprawę posłów greckich" Jana Kochanowskiego. Czekam jeszcze na oceny z dawnych sprawdzianów, one wszystko pokażą - opisują w rozmowie z naszym reporterem uczniowie.

Z biologii technicznie wychodzi mi jedynka, ale nie mam wpisanego zagrożenia. Mieliśmy kartkówkę, może ocena będzie dobra, może jeszcze pani będzie kogoś pytać, nigdy nie wiadomo. Mam tu tłumaczenie z łaciny na biologii, więc to jest najtrudniejsza rzecz z całego roku. Nerwy są do ostatniej chwili - do Bożego Ciała dla tych, którzy chcą mieć wyższe oceny, a w przyszłym tygodniu dla tych zagrożonych jedynkami - opisują w rozmowie z RMF FM uczniowie pierwszych klas w stołecznym XI LO.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023 zaplanowane jest w piątek, 23 czerwca. Ostatni dzień zajęć lekcyjnych to czwartek, 22 czerwca.