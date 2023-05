W najbliższą sobotę w warszawskim Parku Kępa Potocka odbędzie się Piknik Olimpijski 2023. To coroczne wydarzenie współorganizowane przez Polski Komitet Olimpijski, z udziałem wybitnych sportowców i medalistów olimpijskich, będzie okazją do zaprezentowania Ognia Pokoju, jednego z symboli III Igrzysk Europejskich, których gospodarzem będzie Kraków i Małopolska.

Ogień Pokoju zapłonie 21 czerwca na Stadionie im. Henryka Reymana w Krakowie podczas uroczystości otwarcia igrzysk. Zanim do tego dojdzie, pojawi się on w różnych częściach Polski, od Kołobrzegu po Zakopane, integrując lokalne społeczności i promując ideę najważniejszych wartości olimpijskich, a wszystko to w duchu hasła przewodniego "We are unity" (Jesteśmy jednością).



W kwietniu 2023 roku Ogień Pokoju został uroczyście przekazany Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie i polskim sportowcom w Rzymie, gdzie mieści się siedziba Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich. Następnie został przetransportowany do Warszawy, a stamtąd trafił do Krakowa.

Teraz zostanie zaprezentowany niemal całej Polsce. Droga Ognia Pokoju jest serią spotkań, które przypominają o zbliżającej się największej multidyscyplinarnej imprezie sportowej w Europie.

Od drugiej połowy maja do 21 czerwca Ogień Pokoju zapłonie na obiektach sportowych i kulturalnych, przy okazji promując również dyscypliny Igrzysk Europejskich (takie jak np. kajakarstwo, BMX freestyle, koszykówka 3x3, pięciobój nowoczesny). Ogień Pokoju angażować będzie mieszkańców miast-gospodarzy, a w wydarzeniach wezmą udział przedstawiciele świata sportu, kultury, polityki, osoby niepełnosprawne oraz kibice.





Trasa Drogi Ognia Pokoju obejmie kilkanaście miejscowości w Polsce od Morza Bałtyckiego po Tatry, a istotnymi punktami w jego podróży będą wyjątkowe miejsca w Małopolsce, o dużym znaczeniu historycznym, kulturalnym i turystycznym.





